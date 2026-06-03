„Diego Simeone wyraził zgodę na transfer Alvareza do Barcelony”

Julian Alvarez jest na celowniku Barcelony, a Diego Simeone wyraził zgodę na jego odejście, jeżeli gwiazdor faktycznie nie chce być już częścią jego zespołu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "The Touchline".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona z wielką szansą na transfer Simeone

Julian Alvarez jest obecnie chyba najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem w Europie. O napastnika Atletico Madryt bój toczy bowiem Barcelona oraz PSG. Oba te kluby nalegają na jego sprowadzenie, ale szczególnie zależy Dumie Katalonii, która wysłała już nawet ofertę transferową. Ta, w wysokości 100 milionów euro, została jednak odrzucona przez władze Atletico. Niemniej spodziewane są kolejne próby pozyskania Argentyńczyka.

Tym bardziej, że zgodę na odejście z Atletico Madryt miał dać sam Diego Simeone. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, szkoleniowiec nie chce w zespole piłkarzy, którzy nie są w pełni zaangażowani w jego projekt i myślą o odejściu. Dlatego też Simeone nalega, aby pozbyć się Alvareza, jeśli ten faktycznie ogłasza chęć opuszczenia zespołu na rzecz FC Barcelony. Wydaje się, że to świetna okazja dla Dumy Katalonii, która szuka każdego sposobu na pozyskanie gwiazdora.

Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50-krotnie wpisał się na listę strzelców. W przeszłości reprezentował on także barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

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