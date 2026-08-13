Marcel Reguła wzbudza ogromne zainteresowanie. Piłkarz Zaglębia Lubin jest łączony z przeprowadzką do Anglii. Utalentowany zawodnik znalazł się na radarze Burnley - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Burnley interesuje się Marcelem Regułą

Marcel Reguła robi ogromne postępy i tego lata może być jeszcze bohaterem głośnego transferu. Zagłębie Lubin ma tego świadomość, więc liczy na spory zarobek. Jak się okazuje, 19-latek może wylądować w Anglii. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” poinformował, że młodzieżowy reprezentant Polski znalazł się w kręgu zainteresowań Burnley.

Angielski klub w najbliższym sezonie będzie występował na zapleczu Premier League. Władze The Clarets obserwują sytuację Marcela Reguły i poważnie rozważają jego angaż. Klub z Turf Moor jednak musi mieć świadomość, że o 19-latka biją się też inne kluby. Od wielu tygodni utalentowany Polak jest łączony z przeprowadzką do Bundesligi.

Rywalizacja o pozyskanie Marcela Reguły zapowiada się wyjątkowo. Letnie okienko transferowe zbliża się ku końcowi, przez co wkrótce do Zagłębia Lubin wpłyną oficjalne oferty. Dziś ciężko jest przewidzieć, gdzie wkrótce będzie występował 19-latek. Pozostaje nam trzymać kciuki, aby młodzieżowy reprezentant Polski dokonał dobrego wyboru.

Marcel Reguła do tej pory rozegrał 45 spotkań w seniorskich barwach Zagłębia Lubin. 19-latek może się pochwalić świetnymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż dziewięć trafień, a także osiem asyst.