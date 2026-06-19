Wieczysta Kraków ogłosiła pierwszy transfer po awansie do Ekstraklasy

Michal Kedzierski / PressFocus 2026.05.31 Krakow Football Polish Betclic 1 Liga Season 2025/2026 Wieczysta Krakow - Chrobry Glogow Radosc zawodnikow Wieczystej Krakow z wygranej i awansu do Ekstraklasy Credit: Michal Kedzierski / PressFocus Na zdjęciu: Radość piłkarzy Wieczystej

Wieczysta ma nowego pomocnika. Poważne wzmocnienie

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do Ekstraklasy po wygranych barażach. Najpierw pokonała Polonię Warszawa, a potem również Chrobrego Głogów. Teraz chce zrobić wiele, by pozostać w elicie na dłużej. Do tej pory beniaminek jedynie żegnał zawodników, z którymi nie zamierzał dłużej współpracować. W czwartek do tej grupy dołączyły trzy istotne nazwiska – Michał Pazdan, Rafał Pietrzak oraz Maciej Gajos. Pożegnanie w szczególności tego pierwszego było sporym zaskoczeniem.

Krakowski klub ogłosił też wreszcie premierowe wzmocnienie po awansie do Ekstraklasy. Nowym piłkarzem Wieczystej został Tobias Christensen, który nieoficjalnie miał kosztować około pół miliona euro. 26-letni pomocnik przeniósł się do Polski z Rapidu Bukareszt w ramach transferu definitywnego.

Tobias Christensen został zawodnikiem Wieczystej Kraków.



26-letni norwerski pomocnik przenosi się do żółto-czarnych z Rapidu Bukareszt na zasadzie transferu definitywnego.



Witamy w drużynie! 🟡⚫



🔗 https://t.co/sq4fSluqqY pic.twitter.com/tAsnZoNpjQ — Wieczysta Kraków (@Wieczysta) June 18, 2026

Christensen większość piłkarskiej kariery spędził w rodzimej Norwegii. W 2023 roku dołączył do węgierskiego Fehervaru, a od połowy 2024 roku grał dla Rapidu Bukareszt. W minionym sezonie na poziomie tamtejszej ekstraklasy zanotował 36 występów, dokładając sześć asyst oraz bramkę.

Jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 2,3 mln euro. Christensen w przeszłości grał dla młodzieżowych reprezentacji Norwegii, ale w pierwszej drużynie nie zdołał zadebiutować.

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