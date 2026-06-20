Turcja żegna się z mundialem! Kto jeszcze stracił szanse na awans?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Turcji

Turcja i Haiti już bez szans na awans do fazy pucharowej

W nocy z piątku na sobotę doszło do pierwszych poważnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o przyszłość konkretnych drużyn na mistrzostwach świata. Haiti po przegranej rywalizacji z Brazylią (0-3) straciło matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej. Wcześniej uznało również wyższość Szkocji, więc niezależnie od wyniku następnego spotkania z Marokiem, pozostanie na ostatnim miejscu w tabeli grupy C. To pierwsza reprezentacja, która żegna się z tegorocznym mundialem.

Kilka godzin później jej losy podzieliła również reprezentacja Turcji. To już spora sensacja, bowiem przed turniejem była uważana za potencjalnego czarnego konia całych mistrzostw świata. Turcy od lat uchodzą za drużynę z wielkim potencjałem, ale nie potrafią tego przełożyć na boisko. Tym razem już od 2. minuty starcia z Paragwajem musieli odrabiać straty. Jeszcze przed przerwą jeden z rywali otrzymał czerwoną kartkę, więc całą drugą połowę grali z przewagą jednego zawodnika. To nie wystarczyło, aby doprowadzić choćby do remisu. Porażka 0-1 przesądza o odpadnięciu Turcji z mistrzostw świata, bowiem na inaugurację fazy grupowej polegli także w rywalizacji z Australią.

To pierwsza dwa zespoły, które na pewno już nie znajdą się w fazie pucharowej mundialu. W niedzielę mogą do nich dołączyć Tunezja oraz Curacao, które do tej pory nie zgromadziły jeszcze choćby punktu.

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