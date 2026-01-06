Wieczysta sprowadzi napastnika. Siedem goli w tym sezonie

12:34, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl)

Wieczysta Kraków finalizuje kolejny transfer w tym okienku. Beniaminek Betclic 1. Ligi sprowadził już Nikolę Kneżevicia i Eliasa Olssona, a teraz sięga po Paulinho. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnia szczegóły tego ruchu.

Kazimierz Moskal (Wieczysta Kraków - Śląsk Wrocław)
Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal (Wieczysta Kraków - Śląsk Wrocław)

Wieczysta z dużym transferem

Znakomite otwarcie sezonu, a później kryzys – Wieczysta Kraków po 19 meczach zajmuje 6. lokatę w tabeli Betclic 1. Ligi. Beniaminek nie zrezygnował z marzeń o awansie, co potwierdza zimowe okienko. W stolicy Małopolski pojawił się już Nikola Kneżević, do którego niedługo później dołączył Elias Olsson. Teraz Kazimierz Moskal otrzyma nowego napastnika, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Szeregi krakowian zasili Paulinho. Kim jest 26-latek? To zawodnik, który w swojej karierze występował w takich ekipach, jak Estrela Amadora, Viborg FF, Portimonense, Torreense i Bandırmaspor. W lecie 2025 roku nowym klubem napastnika został Oțelul Gałacz.

Zawodnik urodzony w Bradze w tym sezonie zdobył siedem bramek w 20 spotkaniach rumuńskiej SuperLigi. W najbliższym czasie Paulinho przejdzie testy medyczne, po których ma podpisać kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku.

