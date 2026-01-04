Wieczysta Kraków wzmacnia defensywę. Transfer z Ekstraklasy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Elias Olsson i Tomas Bobcek

Wieczysta wzmacnia skład piłkarzem Lechii

Wieczysta Kraków rozpoczęła sezon 2025/2026 z wielkimi ambicjami i chęcią walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Przez większość rundy jesiennej wyniki układały się dla niej bardzo korzystnie, ale po gorszych okresie zwolniono Przemysława Cecherza. Ta decyzja została źle odebrana w środowisku, zwłaszcza, że drużynę przejął Gino Lettieri, który jej nie odmienił i został błyskawicznie pożegnany. Teraz za wyniki beniaminka odpowiada Kazimierz Moskal, pod wodzą którego udało się wrócić do strefy barażowej.

Przed Wieczystą dużo pracy, aby znów wskoczyć do pierwszej dwójki. Jesienią największym problemem była dziurawa defensywa, więc ta formacja uchodziła za priorytetową do wzmocnienia. Łączony z krakowskim klubem był Joseph Colley z Wisły, ale ostatecznie postawiono na kandydata z Ekstraklasy. W sobotni wieczór oficjalnie potwierdzono transfer Eliasa Olssona z Lechii Gdańsk.

Szwedzki obrońca został wypożyczony do końca sezonu z opcją późniejszego wykupu. Jego umowa z Lechią jest ważna do połowy 2027 roku.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Elias Olsson. 22-letni szwedzki obrońca dołącza do zespołu na zasadzie wypożyczenia z Lechii Gdańsk do końca bieżącego sezonu. Umowa zawiera opcję transferu definitywnego.

👉 https://t.co/emAJ3MV2Fq pic.twitter.com/Q2KftVxiB1 — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) January 3, 2026

Olsson zaczął ten sezon w pierwszym składzie Lechii, ale później je stracił. W rundzie jesiennej zaliczył osiem spotkań w Ekstraklasie oraz trzy w Pucharze Polski. Był jednym z bohaterów awansu gdańszczan do elity, a w pierwszej lidze uchodził za absolutnie czołowego obrońcę.