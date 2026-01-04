Wieczysta Kraków wzmacnia defensywę. Transfer z Ekstraklasy

09:52, 4. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków poinformowała o kolejnym zimowym transferze. Drużynę wzmocnił Elias Olsson, który opuścił Lechię Gdańsk w ramach wypożyczenia.

Elias Olsson i Tomas Bobcek
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Elias Olsson i Tomas Bobcek

Wieczysta wzmacnia skład piłkarzem Lechii

Wieczysta Kraków rozpoczęła sezon 2025/2026 z wielkimi ambicjami i chęcią walki o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Przez większość rundy jesiennej wyniki układały się dla niej bardzo korzystnie, ale po gorszych okresie zwolniono Przemysława Cecherza. Ta decyzja została źle odebrana w środowisku, zwłaszcza, że drużynę przejął Gino Lettieri, który jej nie odmienił i został błyskawicznie pożegnany. Teraz za wyniki beniaminka odpowiada Kazimierz Moskal, pod wodzą którego udało się wrócić do strefy barażowej.

Przed Wieczystą dużo pracy, aby znów wskoczyć do pierwszej dwójki. Jesienią największym problemem była dziurawa defensywa, więc ta formacja uchodziła za priorytetową do wzmocnienia. Łączony z krakowskim klubem był Joseph Colley z Wisły, ale ostatecznie postawiono na kandydata z Ekstraklasy. W sobotni wieczór oficjalnie potwierdzono transfer Eliasa Olssona z Lechii Gdańsk.

Szwedzki obrońca został wypożyczony do końca sezonu z opcją późniejszego wykupu. Jego umowa z Lechią jest ważna do połowy 2027 roku.

Olsson zaczął ten sezon w pierwszym składzie Lechii, ale później je stracił. W rundzie jesiennej zaliczył osiem spotkań w Ekstraklasie oraz trzy w Pucharze Polski. Był jednym z bohaterów awansu gdańszczan do elity, a w pierwszej lidze uchodził za absolutnie czołowego obrońcę.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Wisły Kraków
Wisła Kraków zatrzyma go na dłużej? Temat transferu upadł
Jarosław Królewski
Wieczysta zagra wiosną przy Reymonta? Królewski wyjaśnia
Tomas Bobcek
Lechia sprzeda Bobcka zimą? Napastnik zdradził, co myśli o transferze