Nowa twarz w żółto-czarnych barwach. Wieczysta wysyła jasny sygnał

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Nikola Knezević został zawodnikiem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków z dużymi nadziejami zamierza przystąpić do drugiej części sezonu. Jednocześnie władze klubu na dobre rozpoczęły zbrojenie drużyny przed rundą wiosenną. Klub z Betclic 1. Ligi oficjalnie poinformował o pozyskaniu nowego gracza do środka pola.

„Nowym piłkarzem Żółto-czarnych został Nikola Knezević. Serbski pomocnik dołącza do Wieczystej na zasadzie transferu definitywnego z OFK Belgrad. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Żółto-czarnych.

22-latek to defensywny pomocnik, który do OFK Belgrad trafił z Crvenej Zvezdy we wrześniu 2024 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Zawodnik w Wieczystej może rywalizować o miejsce w składzie między innymi z takimi graczami jak Maciej Gajos, Michał Trąbka czy Lucas Piazon.

Krakowska drużyna przygotowania do drugiej części sezonu rozpocznie 5 stycznia. Z kolei od 17 do 31 stycznia będzie przebywać na zgrupowaniu w tureckim Belek. W trakcie zimowej przerwy Wieczysta ma rozegrać sześć spotkań kontrolnych.

Ekipa prowadzona przez Kazimierza Moskala do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Z kolei pierwsze spotkanie w 2025 roku w roli gospodarza Wieczysta rozegra 14-15 lutego, mierząc się z Polonią Warszawa.