Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Oficjalnie: Karol Świderski w Widzewie Łódź

Widzew Łódź ma ambitne plany. Miniony sezon nie zakończył się po ich myśli, więc władze klubu szuką wielkich wzmocnień, których dokonają w tym okienku transferowym. Jak się okazuje, w czwartkowy późny wieczór Łodzianie potwierdzili bardzo głośne wzmocnienie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Karola Świderskiego.

Reprezentant Polski został obdarzony sporym zaufaniem, ponieważ Widzew Łódź dał mu do podpisu kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym napastnik wraca do PKO Ekstraklasy po wielu latach przerwy. Ostatnio reprezentował barwy Panathinaikosu Ateny. 29-latek jednak na zasadzie transferu definitywne trafił do zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia

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– Stęskniłem się za Polską, bo możliwość bycia u siebie daje duży komfort w życiu codziennym. Cieszę się z tego powrotu i mam nadzieję, że jestem w dobrym wieku, żeby pokazać, że mogę jeszcze dużo zrobić. Czekam z niecierpliwością na pierwsze treningi – powiedział wychowanek Jagiellonii Białystok na łamach strony Widzewa Łódź.

Karol Świderski w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Panathinaikosu Ateny. Reprezentant Polski zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.