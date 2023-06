West Ham włącza się do walki o Holendra. Pokrzyżują plany Milanowi?

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Tijjani Reinders

Milan był na dobrej drodze, aby sprowadzić Tijjaniego Reijndersa

Klub uzgodnił już nawet warunki umowy z holenderskim pomocnikiem

Jednak teraz do walki o zawodnika włączył się West Ham United

West Ham walczy z Milanem o Tijjaniego Reijndersa

Gianluigi Longari poinformował, że West Ham United włączył się do walki o Tijjaniego Reindersa. Angielski klub planuje pokrzyżować plany Milanowi, bowiem to Włosi byli na pole-position do pozyskania holenderskiego pomocnika. Uzgodnili nawet z nim warunki osobiste z zarobkami w wysokości 1.7 miliona euro rocznie.

Tijjani Reinders jest postrzegany w Mediolanie jako następca Sandro Tonalego. Włoski pomocnik wkrótce opuści klub i zasili szeregi Newcastle United. Sam zawodnik był zdecydowany na dołączenie do “Rossonerich”, aczkolwiek możliwość gry w Premier League może go bardziej przekonać.

24-letni Holender ma za sobą świetną kampanię. W barwach AZ Alkmaar rozegrał 54 spotkania, w których zdobył siedem bramek oraz zanotował 12 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia Reijndersa na 14 milionów euro.

