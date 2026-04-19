W tym klubie będzie grać Vinicius Junior w przyszłym sezonie

Vinicius Junior oraz Kylian Mbappe są nie do ruszenia w Realu Madryt. Królewscy chcą, pomimo informacji o możliwym odejściu tego pierwszego, aby to wokół nich budowana była drużyna na przyszły sezon. Informacje tej sprawie przekazał "AS".

Real Madryt z pewnością nie może być zadowolony z tego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że tylko cud mógłby pozwolić powalczyć Królewskim jeszcze o mistrzostwo Hiszpanii. Ich obecna strata do Barcelony wydaje się jednak zbyt duża, aby do tego doszło. Dlatego też coraz więcej mówi się o przyszłej kampanii. To właśnie na niej zaczyna ogniskować się uwaga nie tylko fanów, ale i zarządu klubu.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwych odejściach z Los Blancos, w tym także o zmianie trenera. To właśnie te dwie kwestie będą najistotniejsze latem. Niemniej Królewscy mają plan na budowę swojej kadry. Według informacji przekazanych przez serwis „AS”, Real Madryt chce, aby to wokół Vinicius Junior oraz Kylian Mbappe tworzyli trzon nowego zespołu. To wokół nich i pod nich ma być tworzona jedenastka. To oznacza, że Brazylijczyk, pomimo plotek łączących go z nowymi klubami już w najbliższym okienku, pozostanie w Realu. Obecnie jest bowiem fundamentalną postacią w tej wizji.

Vinicus Junior w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował 14 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 150 milionów euro. 25-letni skrzydłowy do tej pory wystąpił w niespełna 370 meczach drużyny z Madrytu.