Real Madryt ma ruszyć po gwiazdę PSG. Transfer „wybrany”

Kibice Realu Madryt wskazali następcę legend środka pola
Real Madryt niemal stracił szanse na mistrzostwo Hiszpanii, tracąc dziewięć punktów do lidera na sześć kolejek przed końcem sezonu. Po wcześniejszym odpadnięciu z Pucharu Króla oraz Ligi Mistrzów, coraz więcej mówi się o przebudowie pierwszej jedenastki.
Kibice Królewskich uważają, że zespół potrzebuje pomocnika, który wypełni lukę po Casemiro, Tonim Kroosie i Luce Modriciu. W badaniu przeprowadzonym dla programu „El Larguero”, Vitinha uzyskał 34% głosów, wyprzedzając inne gwiazdy światowego futbolu.
— Nie ma obecnie zawodnika o większej jakości w środku pola niż Vitinha — powiedział jeden z ankietowanych fanów.
Na liście życzeń madridismo znaleźli się również Rodri (16%), Enzo Fernandez (10%) oraz Martin Zubimendi i Joao Neves (po 10%). Pojawiły się także głosy popierające sprowadzenie Dominika Szoboszlaia czy powrót wychowanka, Chemy Andresa.
— Chema musi grać tutaj, w swoim domu — stwierdził kibic Realu, nawiązując do obecnych występów zawodnika w barwach VfB Stuttgart.
Dziennikarze zwracają jednak uwagę, że sprowadzenie Vitinhi z PSG może być niezwykle trudne ze względu na postawę Luisa Enrique. Trener paryżan prawdopodobnie nie będzie chciał oddać swojego kluczowego gracza do Madrytu.
W tej sytuacji za bardziej realną opcję uznaje się Rodriego, który mimo wieku cieszy się dużym uznaniem na Santiago Bernabeu. Niektórzy fani podkreślają, że zdobywca Złotej Piłki zawsze znajdzie miejsce w zespole „Los Blancos”.