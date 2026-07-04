Gwiazdorska Francja czy pogromcy Niemców? Trwa walka o ćwierćfinał mundialu

Reprezentacja Francji w ramach 1/8 finału zmierzy się z Paragwajem. Faworyt jest oczywisty, natomiast warto pamiętać, że Trójkolorowi nie mogą popełnić błędów Niemców, którzy wypisali się z turnieju właśnie po meczu z drużyną z Ameryki Południowej.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps i Kylian Mbappe

Francja faworytem do wygrania mundialu. Przed nią kolejny sprawdzian

Reprezentacja Francji zanotowała na tych mistrzostwach świata komplet zwycięstw. W fazie grupowej rozprawiła się kolejno z Senegalem (3-1), Irakiem (3-0) oraz Norwegią (4-1), natomiast w ramach 1/16 finału wyeliminowała Szwedów (3-0). Każdy z tych meczów potwierdził, że Trójkolorowi dysponują niesamowitą jakością w ofensywie i śmiało mogą uchodzić za głównego faworyta do wygrania turnieju. W nocy z soboty na niedzielę czeka ich natomiast rywalizacja z Paragwajem, który ma za sobą sensacyjny triumf nad Niemcami.

Reprezentacja Ameryki Południowej wykazała się dużą skutecznością w grze defensywnej. Po remisie 1-1 w regulaminowym czasie gry wytrwała do karnych, które uderzała lepiej od rywali. W konsekwencji wyeliminowała poważnego faworyta i wywalczyła awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Teraz przed Paragwajem jeszcze większe wyzwanie.

Na papierze trudno spodziewać się innego wyniku od pewnego zwycięstwa Francuzów, ale na pewno nie mogą oni zlekceważyć swojego przeciwnika. Zrobili to Niemcy, po czym zapłacili najwyższą cenę w postaci przedwczesnego pożegnania z mundialem. Paragwaj w fazie grupowej nie błyszczał, przegrywając na inaugurację aż 1-4 ze Stanami Zjednoczonymi. Następnie pokonał Turcję oraz zremisował bezbramkowo z Australią.

Zobacz też:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mbappe i Olise zmiażdżą kolejnego rywala? Ten duet jest niesamowity

Ofensywa Francji opiera się przede wszystkim na niesamowitej współpracy między Kylianem Mbappe a Michaelem Olise. Ten pierwszy walczy o koronę króla strzelców, a drugi zanotował aż sześć asyst – większość z nich właśnie przy trafieniach snajpera Realu Madryt. Oczywiście, oprócz tej dwójki Didier Deschamps ma do dyspozycji prawdziwy gwiazdozbiór w ofensywie. Ostatnio stawia na Bradleya Barcolę, który w trakcie mundialu wygryzł Desire Doue. Kwartet ofensywny uzupełnia Ousmane Dembele – w szczególności udany był dla niego mecz z Norwegią, podczas którego ustrzelił hattricka.

W meczu z Paragwajem zabraknie Aureliena Tchouameniego, czyli podstawowego zawodnika środka pola. To dla rywali szansa na pewną destabilizację w tej formacji, natomiast Francuzi i tak mają wystarczająco jakości, by nie odczuć jego absencji.

Przewidywane składy na mecz Paragwaj – Francja

Paragwaj: Gill – Caceres, Gomez, Canale, Alonso – Almiron, Gomez, Cubas, Galarza – Enciso, Avalos

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Kone – Dembele, Olise, Barcola – Mbappe

Kiedy odbędzie się spotkanie Paragwaj – Francja?

Mecz w ramach 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Paragwajem a Francją odbędzie się w niedzielę, 5 lipca, o godzinie 23:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.