Real Madryt nie miał wątpliwości. Gwiazda z nowym kontraktem

20:24, 6. sierpnia 2026 20:48, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Real Madryt

Real Madryt przedłużył kontrakt z Viniciusem Juniorem. Brazylijczyk związał się z klubem do 2032 roku, a Królewscy oficjalnie potwierdzili nową umowę swojej gwiazdy.

Florentino Perez
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius Junior z umową do 2032 roku

Real Madryt nie zamierza rozstawać się ze swoją największą ofensywną gwiazdą. Klub z Estadio Santiago Bernabeu ogłosił podpisanie nowego, sześcioletniego kontraktu z Viniciusem Juniorem. 26-latek pozostanie zawodnikiem Los Blancos aż do 30 czerwca 2032 roku.

Informację przekazały oficjalne media Realu, podkreślając wyjątkową rolę Brazylijczyka w najnowszej historii klubu. Vinicius Junior trafił do ekipy z Madrytu latem 2018 roku jako 18-latek i przez kolejne sezony wyrósł na jednego z liderów drużyny.

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Przez osiem lat gry w stołecznej ekipie skrzydłowy rozegrał już 375 spotkań, zdobył 128 bramek i sięgnął po 14 trofeów. W jego dorobku znajdują się między innymi dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla, a także Klubowe Mistrzostwa Świata i Superpuchary Europy.

Największe piętno Vinicius Junior odcisnął jednak w najważniejszych momentach. To właśnie jego gole w finałach Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi w Paryżu w 2022 roku oraz Borussii Dortmund w Londynie w 2024 roku zapisały się złotymi literami w historii Królewskich.

Brazylijczyk został również doceniony indywidualnie, bo w 2024 roku zdobył nagrodę FIFA dla najlepszego zawodnika świata. Wcześniej otrzymywał wyróżnienia między innymi za występy w Lidze Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostwach Świata.

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