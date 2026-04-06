Vinicius Jr podjął decyzję ws. przyszłości w Realu. Powiedział o tym wprost

Vinicius Junior chce pozostać w zespole Realu Madryt i przedłużyć swój kontrakt. "Mam nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia" - powiedział Brazylijczyk.

Vinicius Junior

Real Madryt z całą pewnością w letnim okienku transferowym spróbować będzie musiał nieco przemodelować swoją kadrę. Dla nikogo nie jest bowiem tajemnicą, że Królewscy najpewniej kolejny sezon będą musieli spisać na straty i to pomimo posiadania wielu gwiazd w swoich szeregach. Dlatego też od dawna mówi się, że w okresie transferowym pojawią się mocne ruchy.

Jednak także spekulowano od jakiegoś czasu nt. przyszłości Viniciusa Juniora w zespole ze stolicy Hiszpanii. Brazylijczyk miał mieć pewne wątpliwości co do swojej roli w klubie i ewentualnych warunków finansowych nowego kontraktu. Teraz jednak po tej sprawie nic już nie ma i wszystko zmierza w dobrą stronę. Vinicius Junior cytowany przez Fabrizio Romano wskazał, że liczny na pozostanie w Realu Madryt.

– Mam świetne relacje z prezydentem Florentino Perezem. Liczę, że wkrótce dojdziemy do porozumienia i będę mógł nadal tutaj grać, w klubie moich marzeń – powiedział Vinicius Junior.

Vinicius Junior w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 150 milionów euro. 25-letni reprezentant Brazylii łącznie dla Królewskich wystąpił 366 razy.

