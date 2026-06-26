Milan bije swój rekord transferowy. Amorim ściągnie konkurenta Ronaldo

Goncalo Ramos przeniesie się z PSG do Milanu. Kwota tej transakcji razem z bonusami może wynieść nawet 70 milionów euro, co będzie nowym rekordem transferowym włoskiego klubu - donosi Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Ramos zasili szeregi Milanu

AC Milan powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym liczy na znacznie lepsze wyniki niż w kampanii 2025/2026. Przypomnijmy, że ekipa Rossonerich zakończyła poprzednie rozgrywki dopiero na piątym miejscu w tabeli Serie A, co oznacza, iż w nadchodzącym sezonie wystąpi jedynie w Lidze Europy. Władze mediolańskiego klubu planują poważnie wzmocnić skład i wygląda na to, że właśnie dopięły jedną z najgłośniejszych transakcji tego lata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym piłkarzem Milanu zostanie bowiem Goncalo Ramos. Wszystkie warunki transferu zostały już uzgodnione zarówno z Paris Saint-Germain, jak i z samym zawodnikiem. 25-letni napastnik przeszedł niezbędne testy medyczne i w najbliższych godzinach podpisze długoterminowy kontrakt z włoskim gigantem. Kwota całej operacji wraz z bonusami może wynieść nawet 70 milionów euro, co będzie nowym rekordem transferowym w historii mediolańskiego klubu.

26-krotny reprezentant Portugalii, który w drużynie narodowej rywalizuje o miejsce w składzie z Cristiano Ronaldo, występował w barwach PSG od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 65 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 30 milionów euro.

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