Inter szykuje nowy plan. Wielki talent dostanie swoją szansę

Inter planuje uważnie przyjrzeć się Yannisowi Massolinowi przed rozpoczęciem nowego sezonu. Młody pomocnik ma przekonać do siebie Cristiana Chivu podczas letnich przygotowań, zanim klub podejmie decyzję o jego przyszłości.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu oceni młodego pomocnika

Inter ma już przygotowany plan dla Yanisa Massolina. Francuski pomocnik został zakontraktowany zimą za 3,5 miliona euro, jednak do końca sezonu pozostał na wypożyczeniu w Modenie. W Serie B rozegrał 30 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty, zwracając na siebie uwagę dobrą postawą.

Teraz zawodnik rozpocznie przygotowania z pierwszym zespołem. Cristian Chivu zamierza dokładnie przyjrzeć się jego umiejętnościom podczas obozu przygotowawczego w Niemczech. Inter będzie trenował w Donaueschingen od 16 do 25 lipca, a następnie rozegra mecze towarzyskie z Karlsruher, Manchesterem City, Milanem i Juventusem. To właśnie w tym okresie szkoleniowiec oceni, czy Massolin jest gotowy do gry w pierwszej drużynie.

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Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje jednak kolejne wypożyczenie. Inter chce, aby 19-letni pomocnik regularnie występował w Serie A i dalej się rozwijał. W klubie uznano, że taki ruch może przynieść większe korzyści niż pozostawienie zawodnika w roli rezerwowego.

Jednocześnie włoskie media podkreślają, że Massolin nie jest już rozpatrywany jako element wymiany przy negocjacjach dotyczących Oumara Soleta z Udinese lub Tarika Muharemovicia z Sassuolo. Inter zamierza skupić się na rozwoju młodego Francuza, licząc, że w przyszłości stanie się ważnym ogniwem środka pola.