Inter szykuje nowy plan. Wielki talent dostanie swoją szansę

20:03, 26. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter planuje uważnie przyjrzeć się Yannisowi Massolinowi przed rozpoczęciem nowego sezonu. Młody pomocnik ma przekonać do siebie Cristiana Chivu podczas letnich przygotowań, zanim klub podejmie decyzję o jego przyszłości.

Cristian Chivu
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Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu oceni młodego pomocnika

Inter ma już przygotowany plan dla Yanisa Massolina. Francuski pomocnik został zakontraktowany zimą za 3,5 miliona euro, jednak do końca sezonu pozostał na wypożyczeniu w Modenie. W Serie B rozegrał 30 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty, zwracając na siebie uwagę dobrą postawą.

Teraz zawodnik rozpocznie przygotowania z pierwszym zespołem. Cristian Chivu zamierza dokładnie przyjrzeć się jego umiejętnościom podczas obozu przygotowawczego w Niemczech. Inter będzie trenował w Donaueschingen od 16 do 25 lipca, a następnie rozegra mecze towarzyskie z Karlsruher, Manchesterem City, Milanem i Juventusem. To właśnie w tym okresie szkoleniowiec oceni, czy Massolin jest gotowy do gry w pierwszej drużynie.

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Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje jednak kolejne wypożyczenie. Inter chce, aby 19-letni pomocnik regularnie występował w Serie A i dalej się rozwijał. W klubie uznano, że taki ruch może przynieść większe korzyści niż pozostawienie zawodnika w roli rezerwowego.

Jednocześnie włoskie media podkreślają, że Massolin nie jest już rozpatrywany jako element wymiany przy negocjacjach dotyczących Oumara Soleta z Udinese lub Tarika Muharemovicia z Sassuolo. Inter zamierza skupić się na rozwoju młodego Francuza, licząc, że w przyszłości stanie się ważnym ogniwem środka pola.

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