Real drży przed hitem Ligi Mistrzów. Może mieć ogromne problemy

Real Madryt szykuje się na starcie z Bayernem Monachium po niespodziewanej porażce z Mallorcą. Przed pierwszym meczem ćwierćfinału Ligi Mistrzów pojawia się poważny problem kadrowy.

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kartki mogą zadecydować o losach dwumeczu Realu z Bayernem

Real Madryt stanie przed trudnym wyzwaniem w starciu z Bayernem Monachium. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy będzie ważnym sprawdzianem dla trenera Alvaro Arbeloi. Zespół musi jednak zachować szczególną ostrożność, aby nie skomplikować swojej sytuacji kadrowej.

Aż sześciu zawodników Realu Madrytu jest zagrożonych zawieszeniem. Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Vinicius Jr. oraz Alvaro Carreras mogą pauzować w rewanżu. Każdy z nich ma już na koncie co najmniej dwie żółte kartki.

Przepisy Ligi Mistrzów są w tej kwestii jednoznaczne. Trzecia żółta kartka oznacza automatyczne zawieszenie na kolejny mecz. To stawia piłkarzy Realu Madrytu w bardzo trudnej sytuacji przed pierwszym spotkaniem.

Problemy kadrowe dodatkowo potęgują trudności zespołu. Real Madryt zmaga się z kontuzjami, dlatego każda absencja może mieć duże znaczenie. Szczególnie że rewanż odbędzie się na Allianz Arena.

Jeśli zawodnicy unikną kartek, ich konto zostanie wyzerowane od półfinału. Do tego momentu muszą jednak grać bardzo rozważnie. Każdy błąd może kosztować Real Madrytu utratę kluczowych graczy w decydującym meczu.

