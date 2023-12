Imago / Sebastian Barros Na zdjęciu: Lewuis Pena

Śląsk Wrocław testował skrzydłowego z Wenezueli

Lewuis Pena ma być pierwszym zimowym transferem do klubu z Wrocławia

19-latek jest reprezentantem Wenezueli do lat 20

Śląsk Wrocław lada moment ogłosi transfer nowego skrzydłowego

Śląsk Wrocław jest największym zaskoczeniem bieżącej kampanii w Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez Jacka Magierę zajmuję 1. miejsce w lidze z 38 punktami na swoim koncie. Mimo to w dyrektor sportowy wciąż szuka wzmocnień na drugą część sezonu. Dziennikarz Piotr Potępa przekazał informację, że blisko dołączenia do lidera ligi jest Lewuis Pena. Wenezuelczyk przebywał na testach we Wrocławiu i pozostawił po sobie dobre wrażenie. Wszystko wskazuję na to, że skrzydłowy dołączy zimą do Śląska.

– Zawodnik został pozytywnie zaopiniowany przez sztab i zapewne niedługo dołączy do Śląska na stałe – pisze dziennikarz.

Pena to 19-letni piłkarz występujący w lidze wenezuelskiej, gdzie broni barw Rayo Zuliano. W tym sezonie wystąpił w 15 meczach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył asystę. Opisywany jest jako zawodnik z ogromnym potencjałem.

Śląsk czeka w tym roku jeszcze tylko jedno spotkanie. Za tydzień udadzą się do Lubina na wyjazdowe starcie z Zagłębiem. Jeśli wrocławianie wygrają to spotkanie, to zimę spędzą na fotelu lidera Ekstraklasy.

