IMAGO / Newspix / Mateusz Porzucek Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera z drugą nagrodą dla trenera miesiąca w tym sezonie

Śląsk Wrocław jest liderem Ekstraklasy na półmetku sezonu

Drużyna z Wrocławia wygrała 3 z 4 spotkań w listopadzie

Jacek Magiera najlepszy w listopadzie

Jacek Magiera wrócił do Wrocławia pod koniec zeszłego sezonu i dokonał cudu w postaci utrzymania Śląska Wrocław w Ekstraklasie. Nowa kampania przyniosła kolejne zadziwiające rezultaty jego drużyny. Śląsk pod wodzą 46-latka sensacyjnie zajmuje 1. miejsce w lidze. Po 17. kolejkach mają 37 punktów, co już teraz jest prawie identycznym wynikiem, jak za cały poprzedni sezon, gdy mieli ich 38. Dobra forma zespołu w listopadzie, czyli 3 zwycięstwa i 1 remis przyczyniły się do zasłużonej nagrody dla trenera miesiąca. Jest to już druga tego typu nagrody dla trenera Śląska. Wcześniej najlepszy był we wrześniu.

Urodzony w Częstochowie szkoleniowiec w głosowaniu wszystkich trenerów z ligi dostał 13 punktów z 18 możliwych, co stanowi ponad 70% głosów. Przed Magierą we Wrocławiu z dwóch nagród dla trenera miesiąca mógł cieszyć się Vitezslav Lavicka, który na Dolnym Śląsku pracował w latach 2019-2021.

Przed Śląskiem w tym roku jeszcze dwa mecze. W tym tygodniu na własnym stadionie podejmą Koronę Kielce. Za tydzień udadzą się na wyjazd, gdzie stoczą pojedynek z Zagłębiem Lubin. Jeśli podopieczni Jacka Magiery wygrają następny mecz, to zimę spędzą na fotelu lidera Ekstraklasy.

