PressFocus Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Szeregi Manchesteru United może zasilić kolejny zawodnik Atalanty Bergamo

Giorgio Scalvini ma na koncie 65 występów w pierwszej drużynie

Zawodnik wyceniany jest na 50 milionów euro

Kolejny zawodnik Atalanty może trafić do Czerwonych Diabłów

Zeszłego lata Rasmus Hojlund zasilił szeregi Manchesteru United. Jak się okazuje, to nie jedyny gracz Atalanty Bergamo, który może trafić na Old Trafford. Jak donoszą włoskie media, Giorgio Scalvini znalazł się na celowniku angielskiego giganta. 19-latek przebojem wdarł się do składu Atalanty w zeszłym sezonie i jak do tej pory, ma na swoim koncie 65 występów. Zawodnik obecnie wyceniany jest na 50 milionów Euro, jednak jeśli w dalszym ciągu będzie notował dobre występy, ta cena może znacznie wzrosnąć.

United nie jest jedynym zainteresowanym w sprawie 19-letniego obrońcy. Portal Tuttomercatoweb podaje, iż zatrudnieniem Scalviniego jest również zainteresowane Napoli, które bacznie śledzi jego sytuację.

