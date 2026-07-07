Urbański walczy o swoją karierę. Górnik skorzystał z dużej okazji

17:38, 7. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Kacper Urbański ma za sobą nieudany rok w Legii Warszawa, a niedawno dołączył do Górnika Zabrze. "Przegląd Sportowy Onet" ujawnia kulisy sensacyjnego transferu. Zawodnik ma duże oczekiwania związane z tym ruchem.

Kacper Urbański
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Górnik liczy na spory zysk. Dla Urbańskiego to tylko przystanek?

Kacper Urbański w zeszłym roku znalazł się w trudnej sytuacji i trafił do Legii Warszawa. Jego plan zakładał, że w Polsce spędzi tylko chwilę, po czym się odbuduje i wróci do którejś z czołowych europejskich lig. Problem w tym, że w stolicy kompletnie się nie odnalazł – jesienią zawodził, a wiosną pod wodzą Marka Papszuna był przede wszystkim rezerwowym. Dla Legii stał się też obciążeniem finansowym, więc tego lata strony przedwcześnie zakończyły współpracę. Jego kontrakt został rozwiązany, a z okazji skorzystał Górnik Zabrze, sprowadzając 11-krotnego reprezentanta Polski.

Jeszcze dwa lata temu nikt nie zakładał, że Urbański znajdzie się w tym miejscu. W Zabrzu dostanie kolejną szansę, by się odbudować i wrócić do wysokiej dyspozycji. Jego talent jest niewątpliwy, natomiast ma spore problemy z regularnością i efektywnością. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia kulisy jego hitowej przeprowadzki do Górnika.

Choć dyrektor sportowy Łukasz Milik mówił o sporym ryzyku, w rzeczywistości Górnik wykorzystał dogodną szansę. Urbański będzie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w drużynie, ale i tak zgodził się na redukcję zarobków o ponad połowę względem tego, co zarabiał w Legii Warszawa.

Urbańskiemu przede wszystkim zależy na regularnej grze. Liczy, że występami dla Górnika zapracuje na zagraniczny transfer. Klub z Zabrza ponadto traktuje ten transfer jako inwestycję – jeśli 21-latek złapie dobrą formę, będzie mógł sprzedać go z bardzo dużym zyskiem.

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