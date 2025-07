Urbański może odejść z Bologni. Znalazł się na radarze znanego klubu

Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

PAOK chce Kacpra Urbańskiego

Kacper Urbański ma kontrakt z Bologną obowiązujący do 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że włoski klub zamierza sprzedać 20-letniego Polaka, żeby nie odszedł za darmo po wygaśnięciu umowy. Nie jest to najlepszy okres dla 11-krotnego reprezentanta Polski, który w drugiej połowie minionego sezonu przebywał na wypożyczeniu w Monzy, gdzie nie występował jednak regularnie.

Co więcej, stracił miejsce nie tylko w reprezentacji Polski, ale nawet nie został powołany do kadry U21 na młodzieżowe Euro. Jak podaje portal „Meczyki” Urbański został skreślony przez szkoleniowca Bologni, Vincenzo Italiano. Młody pomocnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów. We Włoszech mówi się o Sampdorii i Palermo, jednak oba te zespoły występują na poziomie Serie B.

Jedną z opcji ma być PAOK. To oczywiście jeden z najlepszych greckich klubów, który regularnie występuje w europejskich pucharach. W minionym sezonie udało im się dojść do 1/16 finału Ligi Europy. W klubie występuje także inny Polak, który w przeszłości grał w reprezentacji Polski, a mianowicie Tomasz Kędziora. Z kolei przez ostatnie pół roku na wypożyczeniu z Cagliari przebywał tam Mateusz Wieteska.

W poprzednim sezonie Urbański rozegrał jedynie 988 minut w 20 spotkaniach. Polak będzie musiał podjąć decyzję czy zostać we Włoszech, czy poszukać swojej szansy w zupełnie innym środowisku.

