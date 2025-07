Bułka trafił do nowego klubu. Oficjalny komunikat

حامي العرين هنا 🛡



البولندي مارسين بولكا لاعبًا لنيوم ✍️#نادي_نيوم_الرياضي



The Polish Wall has landed at NEOM S.C. 🚧



Bulka is here 👋#NEOMSportsClub pic.twitter.com/sqkm9SiJPP