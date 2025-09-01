Urbański blisko Legii Warszawa! Trwa walka z czasem

Kacper Urbański jest na dobrej drodze, aby podpisać kontrakt z Legią Warszawa. Jak podaje serwis Meczyki.pl stołeczny klub porozumiał się z Bologną ws. transferu. Rossoblu zarobią na nim 2-2,5 mln euro.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Legia i Bologna dogadane! Urbański o krok od transferu

Legia Warszawa dość intensywnie spędza ostatnie dni letniego okna transferowego. Najpierw w obliczu poważnej kontuzji, jakiej doznał Jean-Pierre Nsame, ściągnęli nowego napastnika. Na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu do zespołu dołączył Noah Weisshaupt. Lada moment uczestnika Ligi Konferencji wzmocnić może jeszcze reprezentant Polski. Blisko transferu jest Kacper Urbański.

Informacje o Urbańskim w Legii pojawiają się w mediach od dłuższego czasu. Podczas ostatniego dnia okna transferowego sprawy nabrały rozpędu. Według najnowszych informacji 20-letni pomocnik jest o krok od powrotu do PKO BP Ekstraklasy.

Jak podaje serwis Meczyki.pl na linii Legia – Bologna doszło do porozumienia ws. kwoty transferu. Wojskowi zapłacą ok. 2-2,5 mln euro, na co składa się kwota odstępnego oraz ewentualne bonusy. Do sfinalizowania transakcji potrzebne są tylko testy medyczne. Badania zaplanowano na wtorek (2 września). Po nich Kacper Urbański ma podpisać kontrakt do czerwca 2028 roku.

Urbański był związany z Bologną od lipca 2022 roku. Łącznie w barwach Rossoblu rozegrał 39 spotkań, w których zdobył jednego gola. W drugiej części poprzedniego sezonu był wypożyczony do Monzy, gdzie zagrał 8 meczów, lecz Biancorossi spadli z Serie A.