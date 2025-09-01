Lech Poznań ma nowego napastnika! Zapłacili ponad 2 mln euro

18:58, 1. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sebastian Staszewski

Lech Poznań sfinalizował transfer nowego napastnika. Kontrakt z klubem podpisał Yannick Agnero - poinformował Sebastian Staszewski. Kolejorz zapłacił za niego 2,3 mln euro.

Niels Frederiksen
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Yannick Agnero podpisał kontrakt z Lechem Poznań

Lech Poznań zrealizował cel, jakim było sprowadzenie nowego napastnika. Mikael Ishak po przerwie reprezentacyjnej będzie miał nowego rywala do walki o miejsce w wyjściowym składzie. Informacje krążące w mediach od dłuższego czasu okazały się prawdą, a nowym piłkarzem mistrza Polski zostanie Yannick Agnero. Iworyjczyk podpisał już kontrakt, co potwierdził Sebastian Staszewski.

Według dziennikarza Lech Poznań zapłacił za 22-latka 2,3 mln euro, ale końcowa kwota transferu może wzrosnąć ze względu na bonusy. Warto dodać, że jakiś czas temu Halmstads BK, czyli były klub Agnero oczekiwał za niego aż 4 milionów euro.

Agnero trafił do europejskiego futbolu latem 2021 roku, gdy dołączył do FC Nordsjaelland. Przed rokiem zamienił duńską ligę na szwedzkie Halmstads BK. Tam w drugiej części sezonu zdobył 4 gole w 11 meczach. Z kolei w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie 5 bramek i 3 asysty w 19 spotkaniach Allsvenskan. Tamtejsza liga gra systemem wiosna – jesień.

Przed zamknięciem okna transferowego z Poznania ma odejść inny napastnik – Filip Szymczak. 23-latek ma przenieść się do Belgii na zasadzie wypożyczenia, a konkretnie do Royal Charleroi. Na ten moment podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Na jesień zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji.