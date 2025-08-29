Legia Warszawa w ostatnich dniach letniego okienka może dopiąć hitowy transfer. Jak się okazuje, na celowniku Wojskowych znalazł się Kacper Urbański z Bologni - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Kacper Urbański wzbudził zainteresowanie Legii Warszawa!

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór zapewniła sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Wojskowi jednak skomplikowali sobie sytuację w rewanżu z Hibernian. Podopieczni Edwarda Iordanescu dopiero po golu strzelonym w doliczonym czasie gry zapewnili dogrywkę. Tam bohaterem został Mileta Rajović, autor trafienia na wagę awansu. Rywalizacja ostatecznie zakończyła się wynikiem 3:3.

Letnie okienko transferowe dobiega końca, a Legia Warszawa nie zamknęła jeszcze składu na trwający sezon. Triumfatorzy poprzedniej edycji Pucharu Polski mogą w najbliższych dniach przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” zdradził, że w kręgu zainteresowań Wojskowych znalazł się Kacper Urbański z Bologni. Polak znajduje się na wylocie, przez co od kilku tygodni szuka dla siebie nowej drużyny.

Kacper Urbański wzbudza spore zainteresowanie na rynku. A Legia Warszawa nie jest jedynym zespołem chętnym na transfer pomocnika. Wspomniane źródło zaznacza, że na stole reprezentanta Polski są jeszcze oferty RCD Mallorki, Elche oraz FC Kopenhagi. W szczególności to Duńczycy włączyli się poważnie do walki o transfer 20-latka.

Drugą część minionego sezonu Kacper Urbański spędził na wypożyczeniu w Monzy. Polski zawodnik w barwach tego zespołu rozegrał zaledwie osiem spotkań. 20-latek nie ma na koncie goli oraz asyst.