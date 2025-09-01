Legia Warszawa ma nowego napastnika. Prosto z Bundesligi

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Noah Weisshaupt nowym zawodnikiem Legii Warszawa

Legia Warszawa po meczu z Cracovią nie miała zbyt wielu powodów do radości. Po pierwsze podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali na wyjeździe (1:2). Po drugie poważnej kontuzji doznał Jean-Pierre Nsame, który był ostatnio w rewelacyjnej formie. Goal.pl informował, że Kameruńczyk zerwał ścięgna Achillesa, co może wyłączyć go z gry nawet na sześć miesięcy.

Wydarzenia z niedzielnego spotkania spowodowały, że Legia musiała pilnie poszukać nowego napastnika. To udało im się bardzo szybko, ponieważ dzień później Wojskowi zaprezentowali w mediach społecznościowych nowego zawodnika. Na zasadzie wypożyczenia do klubu dołączył Noah Weisshaupt. Snajper został wypożyczony z SC Freiburg do końca sezonu z opcją wykupu.

Weisshaupt to wychowanek Freiburga, w którym spędził całą karierę. W Bundeslidze debiutował jesienią 2021 roku. Łącznie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech rozegrał 74 mecze, w których zdobył dwie bramki i zanotował osiem asyst. Na swoim koncie ma także kilka spotkań w reprezentacji Niemiec do lat 21, z którą brał udział w młodzieżowych Mistrzostwach Europy 2023.

– Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Legią. To duży klub, największy w Polsce, grający w europejskich rozgrywkach. Uważam, że to świetny krok w mojej karierze. Widziałem stadion i kibiców – są niesamowici! Jestem szczęśliwy, że tu jestem i moim celem jest zwyciężanie: mistrzostwo, Puchar Polski oraz wygrywanie w Lidze Konferencji UEFA – powiedział Weisshaupt po podpisaniu kontraktu.