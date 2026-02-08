Newcastle chce czołowego pomocnika Ligue 1. Zastąpiłby Tonaliego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Tyler Morton wzbudził zainteresowanie Newcastle United

Wszystko wskazuje na to, że Newcastle United może stracić Sandro Tonaliego w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Włoski pomocnik wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie wśród europejskich gigantów. Byłemu piłkarzowi Milanu przyglądają się takie kluby jak Juventus, Arsenal, Chelsea, Manchester United oraz Manchester City.

Srokom będzie bardzo trudno zatrzymać swoją gwiazdę, zwłaszcza jeśli na stole pojawi się atrakcyjna oferta finansowa. Władze klubu ze St James’ Park nie chcą jednak zostać zaskoczone i już teraz rozglądają się za potencjalnym następcą lidera środka pola, który zagwarantuje odpowiednią jakość oraz stabilność w drugiej linii zespołu The Magpies.

Jak podaje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, na celowniku Newcastle znalazł się czołowy zawodnik Olympique’u Lyon – Tyler Morton. 23-letni pomocnik uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej Ligue 1.

Jego inteligencja w rozegraniu oraz pracowitość w defensywie sprawiają, że idealnie pasuje do stylu gry drużyny prowadzonej przez Eddiego Howe’a. Newcastle uważa Anglika za świetnego kandydata na następcę Tonaliego. Oprócz zespołu z północy Anglii sytuację Mortona monitorują też Nottingham Forest oraz Crystal Palace.

Morton z powodzeniem występuje w barwach ekipy Les Gones od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Parc OL z Liverpoolu za 10 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 18 milionów euro. Lyon może być otwarty na sprzedaż swojej gwiazdki z uwagi na problemy finansowe, co zwiększa szanse Newcastle na dopięcie transferu.