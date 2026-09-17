Mocne słowa Mbappe. W tle Złota Piłka i Lamine Yamal

15:50, 17. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Kylian Mbappe określił swój cel na 2026 rok. Jak przekazał "AS", gwiazda Realu Madryt chce, aby Złota Piłka ponownie trafiła na Estadio Santiago Bernabeu i do kibiców Królewskich.

Kylian Mbappe
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe przemówił przed walką o Złotą Piłkę

Kylian Mbappe nie zamierza ukrywać swoich ambicji związanych z najważniejszą indywidualną nagrodą w świecie futbolu. Francuz uważa, że nadchodzący rok może być dla niego odpowiednim momentem, aby sięgnąć po Złotą Piłkę. Jednocześnie podkreśla, że zamiast kolejnych deklaracji woli przemawiać na boisku.

– Moim zdaniem to dobry rok, żeby ją zdobyć. Moim najlepszym orędownikiem są moje własne stopy. Nieważne, ile bym mówił, najważniejsze dla mnie jest, żeby Złota Piłka wróciła do Realu Madryt – powiedział Mbappe cytowany przez dziennik „AS”.

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Napastnik Los Blancos zwrócił uwagę również na znaczenie nagrody dla całego klubu. Mbappe nie ukrywa, że chciałby, aby prestiżowe trofeum ponownie znalazło się w gablocie zawodnika Los Blancos. – Złota Piłka musi wrócić na Bernabeu, do madryckich kibiców, żeby dać radość tym wszystkim ludziom. Zasługują na to bardziej niż ktokolwiek inny – dodał Francuz.

Walka o Złotą Piłkę może być jednak szczególnie interesująca również ze względu na rywalizację Mbappe z Lamine Yamalem. Obaj znajdują się w gronie największych gwiazd młodego pokolenia, a ich pojedynki na boisku dodają dodatkowego smaczku dyskusji o przyszłości piłki nożnej. Mbappe tym razem nie szczędził jednak komplementów swojemu rywalowi z Barcelony.

– Myślę, że to bardzo utalentowany zawodnik i mam przeczucie, że będzie miał świetną karierę. Życzę mu wszystkiego najlepszego – powiedział zawodnik Realu o Yamalu.

Francuz swoją postawą pokazuje zatem, że rywalizacja sportowa nie musi oznaczać braku szacunku. Sam ma jasno wyznaczony cel na 2026 rok i chce walczyć o Złotą Piłkę, ale jednocześnie dostrzega ogromny potencjał młodego Hiszpana.

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