Szczęsny przed wielką szansą w Barcelonie. Gruchnęły wieści ws. Garcii

Garcia wypada przez kontuzję! Szansa dla Wojciecha Szczęsnego
FC Barcelona rozbiła w środę wieczorem Racing Santander w ramach 6. kolejki La Liga aż (7:2). Komplet punktów został jednak okupiony kontuzją podstawowego bramkarza. Joan Garcia nie był w stanie kontynuować gry, więc od początku drugiej połowy wystąpił Wojciech Szczęsny.
Były reprezentant Polski nie będzie jednak wspominał tego spotkania najlepiej. W 65. minucie popełnił koszmarny błąd, co doprowadziło do bramki dla przeciwnika. Mimo wszystko w późniejszej fazie meczu zanotował kilka udanych interwencji. Hiszpańska prasa wypomniała mu kuriozalny błąd.
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Wszystko wskazuje na to, że Szczęsny stoi przed wielką szansą na kolejny występ. Z informacji serwisu Esport wynika, że Joan Garcia doznał kontuzji łąkotki. Jego przerwa w grze ma potrwać mniej więcej trzy tygodnie. Oznacza to, że w starciu z Sevillą będzie potrzebna zmiana między słupkami. Ferran Martinez doprecyzował, że nie jest to poważny uraz. Natomiast reprezentant Hiszpanii na pewno nie zagra, żeby nie ryzykować pogłębienia kontuzji.
W ten sposób, jeśli utrzymana zostanie hierarchia wśród bramkarzy, w meczu z Sevillą powinniśmy zobaczyć w bramce Wojciecha Szczęsnego. Błąd w ostatnim spotkaniu nie przekreśla jego szans na grę. Hansi Flick podkreślał, że Polak jest drugim bramkarzem, a błędy przydarzają się każdemu.
Latem kataloński klub sprowadził jeszcze jednego golkipera. Kontrakt podpisał Dominik Livaković. Chorwat jest jednak trzeci do gry. W przyszłym sezonie ma on zastąpić Szczęsnego w roli zmiennika Joana Garcii.