Szczęsny przed wielką szansą w Barcelonie. Gruchnęły wieści ws. Garcii

14:41, 17. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Esport / Ferran Martinez

Joan Garcia doznał urazu, przez co nie dokończył meczu FC Barcelona - Racing Santander. Zastąpił go Wojciech Szczęsny. Hiszpańskie media są przekonanane, że w starciu z Sevillą dojdzie do zmiany bramkarza.

Wojciech Szczesny
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Garcia wypada przez kontuzję! Szansa dla Wojciecha Szczęsnego

FC Barcelona rozbiła w środę wieczorem Racing Santander w ramach 6. kolejki La Liga aż (7:2). Komplet punktów został jednak okupiony kontuzją podstawowego bramkarza. Joan Garcia nie był w stanie kontynuować gry, więc od początku drugiej połowy wystąpił Wojciech Szczęsny.

Były reprezentant Polski nie będzie jednak wspominał tego spotkania najlepiej. W 65. minucie popełnił koszmarny błąd, co doprowadziło do bramki dla przeciwnika. Mimo wszystko w późniejszej fazie meczu zanotował kilka udanych interwencji. Hiszpańska prasa wypomniała mu kuriozalny błąd.

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Wszystko wskazuje na to, że Szczęsny stoi przed wielką szansą na kolejny występ. Z informacji serwisu Esport wynika, że Joan Garcia doznał kontuzji łąkotki. Jego przerwa w grze ma potrwać mniej więcej trzy tygodnie. Oznacza to, że w starciu z Sevillą będzie potrzebna zmiana między słupkami. Ferran Martinez doprecyzował, że nie jest to poważny uraz. Natomiast reprezentant Hiszpanii na pewno nie zagra, żeby nie ryzykować pogłębienia kontuzji.

W ten sposób, jeśli utrzymana zostanie hierarchia wśród bramkarzy, w meczu z Sevillą powinniśmy zobaczyć w bramce Wojciecha Szczęsnego. Błąd w ostatnim spotkaniu nie przekreśla jego szans na grę. Hansi Flick podkreślał, że Polak jest drugim bramkarzem, a błędy przydarzają się każdemu.

Latem kataloński klub sprowadził jeszcze jednego golkipera. Kontrakt podpisał Dominik Livaković. Chorwat jest jednak trzeci do gry. W przyszłym sezonie ma on zastąpić Szczęsnego w roli zmiennika Joana Garcii.

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