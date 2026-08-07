Real Madryt rozważa pozyskanie gwiazdy Juventusu

21:08, 7. sierpnia 2026 22:44, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Real Madryt ostatecznie przegrał walkę o Rodriego. Jak dowiedział się Ekrem Konur, hiszpański klub może podjąć próbę sprowadzenia Manuela Locatellego.

Jose Mourinho
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manuel Locatelli na celowniku Realu Madryt

Real Madryt przez kilka tygodni starał się o pozyskanie Rodriego, ale ostatecznie przegrał walkę o hiszpańskiego pomocnika z Barceloną. Taki obrót spraw bardzo zezłościł trenera ekipy Królewskich – Jose Mourinho – który miał nadzieję, że mistrz świata przeprowadzi się na Santiago Bernabeu. Doświadczony szkoleniowiec musi więc rozglądać się za alternatywnymi rozwiązaniami.

Portugalski trener podobno zwrócił się już do Florentino Pereza, aby w takim przypadku Real Madryt sprowadził innego klasowego defensywnego pomocnika. Słynny menedżer dostrzega bowiem potrzebę wzmocnienia środka pola. Jak podaje Ekrem Konur, Mourinho docenia Manuela Locatellego, który w związku z tym znalazł się na celowniku Królewskich. 28-letni pomocnik Juventusu jest ciekawą opcją w oczach nowego opiekuna drużyny Los Blancos.

Manuel Locatelli trafił do Turynu w 2021 roku z Sassuolo Calcio. Początkowo występował dla zespołu Starej Damy na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za mniej więcej 40 milionów euro. W poprzednim sezonie Serie A rozegrał 36 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a wartość rynkowa zawodnika wynosi około 25 milionów euro.

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