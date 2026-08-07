Juventus dogadał się z nowym defensorem. Transfer o krok

Jhon Lucumi jest coraz bliżej Juventusu. Kolumbijczyk nie zmienia swojego stanowiska i nadal traktuje transfer do Turynu jako absolutny priorytet, a rozmowy z Bologną nabierają tempa.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus przyspiesza negocjacje z Bolgoną

Juventus nie rezygnuje z walki o Jhona Lucumiego. Po wygaśnięciu klauzuli wykupu wynoszącej 28 milionów euro Bologna obniżyła swoje oczekiwania finansowe. Klub jest gotowy sprzedać środkowego obrońcę za około 20 milionów euro plus bonusy, choć strony wciąż pracują nad zmniejszeniem różnicy w wycenie.

Kluczową rolę w negocjacjach odgrywa sam zawodnik. Jak przekazał Fabrizio Romano, Lucumi niezmiennie powtarza swoim przedstawicielom, że chce dołączyć do Juventusu. Reprezentant Kolumbii odrzucił zainteresowanie innych klubów, między innymi Como oraz zespołów z Premier League, ponieważ zamierza poczekać na rozwój rozmów z Bianconerimi.

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach doszło do kolejnych kontaktów między Juventusem a otoczeniem piłkarza. Obie strony podtrzymują chęć doprowadzenia transakcji do końca, a klub z Turynu chce jak najszybciej wykorzystać zdecydowane stanowisko obrońcy.

Według informacji Calciomercato.com w rozmowach pojawił się również temat wymiany zawodników, co obniżyłoby koszt całej transakcji z perspektywy Starej Damy. Obecnie częściej niż o Fabio Mirettim mówi się o Juanie Cabalu, który może opuścić Juventus. Negocjacje trwają, a najbliższe dni mają być kluczowe dla przyszłości Lucumiego.