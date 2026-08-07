FC Porto zagięło parol na wahadłowego Tottenhamu Hotspur

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli

Souza przykuł uwagę FC Porto

FC Porto planuje jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w składzie podczas obecnego letniego okna transferowego. Trener drużyny Smoków – Francesco Farioli – poprosił władze portugalskiego klubu o sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Wiele wskazuje na to, że Porto wybierze się na zakupy do Premier League, gdzie znalazło interesującego kandydata do wzmocnienia defensywy.

Na celownik mistrzów Portugalii trafił bowiem wahadłowy Tottenhamu Hotspur, czyli Souza, o czym poinformował Ekrem Konur. 20-letni boczny defensor nie ma większych szans na regularną grę w barwach ekipy Kogutów, dlatego może być zainteresowany przeprowadzką na Estadio do Dragao. Najbardziej prawdopodobną opcją w przypadku ewentualnego transferu jest wypożyczenie.

Souza przeprowadził się do Tottenhamu w styczniu 2026 roku za 15 milionów euro z Santosu, którego jest wychowankiem. Młodzieżowy reprezentant Brazylii do tej pory w zespole Spurs rozegrał jednak tylko cztery mecze, nie zdobył żadnej bramki i nie zanotował ani jednej asysty. Lewy obrońca ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2031 roku.