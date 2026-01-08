Bogusz blisko powrotu do MLS. Oto szczegóły oferty za Polaka

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Houston Dynamo oferuje 8,5 mln dolarów za Mateusza Bogusza

Mateusz Bogusz rok temu zdecydował się zamienić Stany Zjednoczone na Meksyk, podpisując kontrakt z Cruz Azul. W nowym klubie nie wszystko poszło po jego myśli. Aktualnie reprezentant Polski szuka możliwości zmiany otoczenia. Co więcej, 24-latek nie stawił się na przygotowania do nowego sezonu, o czym nie poinformował klubu. Ta kwestia została już rozwiązana.

Fabrizio Romano informował ostatnio, że Bogusz może wrócić do MLS. Ofertę za pomocnika złożyło Houston Dynamo. Dziennikarz nie podał jednak szczegółów propozycji. O konkretnych kwotach napisał za to Fernando Esquivel z serwisu 365scores.com.

Houston zaproponowało Cruz Azul łącznie 8,5 mln dolarów za Bogusza. Na całość pakietu składa się 6,5 mln dolarów opłaty stałej oraz 2 mln w postaci bonusów łatwych do zrealizowania. Zawodnik miał już dojść do porozumienia z amerykańskim klubem w sprawie trzyletniego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Na ten moment Cruz Azul nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie sprzedaży Polaka. Meksykanie analizują ofertę, a odpowiedź ma nastąpić w ciągu najbliższych dni. Warto dodać, że do niedawna w Houston grał Sebastian Kowalczyk, były piłkarz Pogoni Szczecin.

Bogusz podczas przygody w Meksyku wystąpił dla Cruz Azul w 39 meczach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 7 asyst.