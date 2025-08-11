Tottenham walczy o gwiazdę Premier League. Obserwuje go wiele klubów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham chce gwiazdę Leicester City

Tottenham Hotspur i Leeds United chcą sprowadzić Bilala El Khannoussa z Leicester City za 26 milionów euro. Spurs szukają nowego pomocnika, który mógłby wzmocnić środek pola po kontuzji Jamesa Maddisona. Anglik wypadł na kilka miesięcy, więc władze klubu z Londynu szukają kreatywnego piłkarza, który będzie w stanie uzupełnić lukę po 28-latku.

El Khannouss to 21-letni pomocnik, który wyróżnia się techniką. W zeszłym sezonie w barwach Lisów rozegrał wiele spotkań na wysokim poziomie, a przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 28 milionów euro. Marokańczyk był wcześniej łączony z Arsenalem, jednak teraz największe zainteresowanie wykazują Spurs oraz beniaminek Premier League.

Leeds, które wróciło do angielskiej elity po dwóch latach przerwy, planuje sprowadzić zawodników, którzy mają doświadczenie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Klub chce uniknąć walki o utrzymanie. Oferta klubu może był dla El Khannoussa o tyle atrakcyjna, że miałby szansę na regularną grę.

Z drugiej strony Tottenham daje możliwość rywalizacji w Lidze Mistrzów, co może przeważyć przy wyborze nowego klubu. Oba zespoły dysponują środkami, żeby zapłacić całą wymaganą kwotę. Transfer może zostać sfinalizowany przed zamknięciem letniego okienka. Sytuację pomocnika obserwują również Crystal Palace i West Ham United.

