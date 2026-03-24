Tottenham pod presją. Władze klubu mogą podjąć radykalny krok

Tottenham Hotspur w tej kampanii rozczarowuje oczekiwania swoich kibiców. TEAMtalk podaje natomiast, że niebawem może znów dojść do zmiany trenera w ekipie z Londynu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Tottenham może wkrótce zwolnić trenera Igora Tudora

Tottenham Hotspur ostatnio spisuje się bardzo słabo, co skutkuje tym, że The Spurs nie mogą być pewni utrzymania w Premier League. Tymczasem w mediach nie brakuje spekulacji na temat przyszłości aktualnego trenera ekipy z Londynu. Ciekawe wieści przekazał TEAMtalk.

Źródło daje do zrozumienia, że władze Tottenhamu i Igor Tudor mieli dojść do wniosku, że dalsza współpraca nie ma sensu. Już przed spotkaniem z Nottingham Forest strony miały porozumieć się, że jeśli drużyna przegra ten mecz, to Chorwat zostanie zwolniony. Ostatecznie ekipa z Londynu przegrała różnicą trzech trafień (0:3). 47-latek jednocześnie nie ma w planach robić problemów, na co wpływ ma mieć też sytuacja po niedawnej śmierci jego ojca.

Tottenham zaczął już poszukiwania następcy Tudora. Głównymi kandydatami do pracy nad The Spurs są tacy szkoleniowcy jak Roberto De Zerbi czy Mauricio Pochettino, którzy prowadzili drużynę w latach 2014–2019. Kluczowym czynnikiem będzie jednak to, czy Tottenham utrzyma się w elicie ligi angielskiej.

Tudor objął 14 lutego stery nad The Spurs. Pod wodzą chorwackiego trenera Londyńczycy ponieśli pięć porażek w siedmiu ostatnich spotkaniach. Swój kolejny mecz Tottenham rozegra 12 kwietnia. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Sunderland AFC. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15:00.