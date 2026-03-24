Griezmann żegna się z Atletico. Jego słowa poruszają

18:00, 24. marca 2026
Luka Pawlik
Źródło: Atletico Madryt

Antoine Griezmann kończy swoją przygodę z Atletico Madryt. Zawodnik latem zasili szeregi Orlando City SC. Reprezentant Francji podzielił się komentarzem na temat odejścia z klubu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann o odejściu z Atletico Madryt

Antoine Griezmann kończy swoją przygodę z ligą hiszpańską. We wtorek, 24 marca, pojawiła się wiadomość, że 35-latek przeniesie się do Orlando City. Zawodnik w swoich mediach społecznościowych opublikował komunikat, odnoszący się do jego planów na przyszłość.

„Niełatwo wyrazić słowami to, co czuję, bo ten klub jest moim domem, a Wy moją rodziną. To była niesamowita podróż, pełna niezapomnianych meczów, bramek, radości i pasji, którą mogą zrozumieć tylko ci z nas, którzy naprawdę czują się częścią Atletico” – przekazał Griezmann cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Madrytu.

„W każdym razie zostawmy na razie przyszłość w przyszłości, bo jeszcze się stąd nie ruszę. Spędzę w tej koszulce jeszcze kilka miesięcy, mam kilka miesięcy, żeby dać z siebie wszystko, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe, wygrać Puchar Króla i pomarzyć o zajściu jak najdalej w Lidze Mistrzów” – zaznaczył piłkarz.

„Wciąż mamy wiele okazji, by być szczęśliwymi. Chcę, by każda minuta, którą tu spędzam, była poświęcona temu symbolowi. Najlepsze jeszcze przed nami. Zrobimy to razem, jak zawsze” – podkreślił Francuz.

Griezmann w tej kampanii wystąpił łącznie w 43 spotkaniach, notując w nich 13 trafień i cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości