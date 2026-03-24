Griezmann żegna się z Atletico. Jego słowa poruszają

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann o odejściu z Atletico Madryt

Antoine Griezmann kończy swoją przygodę z ligą hiszpańską. We wtorek, 24 marca, pojawiła się wiadomość, że 35-latek przeniesie się do Orlando City. Zawodnik w swoich mediach społecznościowych opublikował komunikat, odnoszący się do jego planów na przyszłość.

„Niełatwo wyrazić słowami to, co czuję, bo ten klub jest moim domem, a Wy moją rodziną. To była niesamowita podróż, pełna niezapomnianych meczów, bramek, radości i pasji, którą mogą zrozumieć tylko ci z nas, którzy naprawdę czują się częścią Atletico” – przekazał Griezmann cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Madrytu.

„W każdym razie zostawmy na razie przyszłość w przyszłości, bo jeszcze się stąd nie ruszę. Spędzę w tej koszulce jeszcze kilka miesięcy, mam kilka miesięcy, żeby dać z siebie wszystko, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe, wygrać Puchar Króla i pomarzyć o zajściu jak najdalej w Lidze Mistrzów” – zaznaczył piłkarz.

„Wciąż mamy wiele okazji, by być szczęśliwymi. Chcę, by każda minuta, którą tu spędzam, była poświęcona temu symbolowi. Najlepsze jeszcze przed nami. Zrobimy to razem, jak zawsze” – podkreślił Francuz.

Griezmann w tej kampanii wystąpił łącznie w 43 spotkaniach, notując w nich 13 trafień i cztery asysty.