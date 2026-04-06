Tottenham Hotspur chce reprezentanta Włoch. Klub może wyłożyć 50 mln euro

17:14, 6. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  calciomercato.com

Tottenham Hotspur może w tym sezonie spaść z Premier League, ale nadal uważnie obserwuje rynek transferowy. Na celowniku klubu znajduje się Moise Kean z Fiorentiny - donosi calciomercato.com.

Obserwuj nas w
Tottenham Hotspur nie wygrał w Premier League 13 kolejnych meczów i zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli. Władze klubu podjęły decyzję o rozstaniu z Igorem Tudorem, a obowiązki trenerskie przejął Roberto De Zerbi. Włoski menedżer zadebiutuje dopiero 12 kwietnia w meczu z Sunderlandem w ramach 32. kolejki Premier League.

Jak informuje „CalcioMercato”, De Zerbi już teraz naciska na sprowadzenie Moise Keana, który jest gwiazdą Fiorentiny. 26-letni Włoch swoją przygodę rozpoczynał w Juventusie, a potem reprezentował barwy m.in. Paris Saint-Germain czy Evertonu To jednak we Florencji Kean znalazł stabilność.

Obecna kampania nie jest jednak tak udana dla reprezentanta Włocha jak poprzednia. Napastnik zdobył do tej pory osiem bramek w Serie A, podczas gdy w sezonie 2024/25 trafiał do siatki 19 razy. Mimo spadku skuteczności zainteresowanie snajperem nie maleje.

Fiorentina uważa Keana za zawodnika kluczowego w swoich planach, ale sytuacja klubu w walce o utrzymanie może zmusić włoską drużynę do sprzedaży Keana latem. Fiorentina oczekuje za swojego napastnika co najmniej 50 milionów euro, a kontrakt Keana zawiera klauzulę odstępnego opiewającą na 62 miliony euro. Według doniesień, De Zerbi będzie miał duży wpływ na decyzję o transferze. Jeśli Tottenham postawi na swoim, Kean może zamienić Florencję na północny Londyn już tego lata.

