Tottenham dołączył do rywalizacji o gwiazdę. Chce go także Chelsea

12:10, 17. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Daily Mail

Tottenham obserwuje rozchwytywanego pomocnika. Jak podaje Daily Mail, Spurs mogą przechytrzyć Chelsea, która już od dłuższego czasu monitoruje sytuację zawodnika.

Thomas Frank
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham i Chelsea powalczą o gwiazdę Aston Villi?

Tottenham Hotspur chce wzmocnić środek pola jeszcze przed końcem bieżącego letniego okienka transferowego. Jednym z głównych kandydatów jest zawodnik Crystal Palace – Eberechi Eze. Jednak jak się okazuje Spurs mogą postawić na innego piłkarza. Chodzi o Morgana Rogersa, który od dawna znajduje się również na celowniku Chelsea.

23-latek ma za sobą świetny sezon w barwach Aston Villi. Młody Anglik był jedną z najważniejszych postaci w drużynie Unaia Emery’ego i mocno przyczynił się do dobrych wyników zespołu. Nic dziwnego, że teraz znalazł się w kręgu zainteresowań kilku dużych klubów.

POLECAMY TAKŻE

Luis Enrique
PSG porozumiało się z angielskim gigantem. Gwiazda odejdzie z klubu
Piłkarze Chelsea
Chelsea z potężnymi wzmocnieniami ofensywy. Oto transfery The Blues
Przemysław Cecherz
Wieczysta ściąga głośne nazwisko! Kiedyś był nadzieją Chelsea

Zarówno Rogers, jak i Eze grają na podobnej pozycji, a Spurs raczej nie zdecydują się na podwójny transfer. Jak można się domyślić, klub zamierza wybrać jednego z nich. Ostateczna decyzja będzie zależeć od sytuacji na rynku transferowym. The Blues także chcą sprowadzić zawodnika klubu z Birmingham. Jednak negocjacje mogą być ciężkie, ponieważ ekipa z Villa Park nie chce pozbywać się swojej gwiazdy.

Tylko u nas

Robert Kolendowicz
Kolendowicz to nie jest główny problem. Problemem jest mit o wielkiej Pogoni
Afonso Sousa
Właściciel Samsunsporu dla Goal.pl: Tyle zapłaciliśmy za Sousę. Lech chciał dużo więcej
Transparent kibiców Maccabi Hajfa
Właściciel Maccabi Hajfa dla Goal.pl: Transparent w trakcie meczu? Moje zdanie jest jasne!

To młody zawodnik, który nie dość, że może być kluczowym elementem swojego zespołu przez wiele kolejnych lat, to już teraz prezentuje wysoki poziom. W zeszłym sezonie w 54 spotkaniach strzelił czternaście bramek i zanotował szenaście asyst.

Zobacz także: PSG porozumiało się z angielskim gigantem. Gwiazda odejdzie z klubu