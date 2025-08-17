Tottenham dołączył do rywalizacji o gwiazdę. Chce go także Chelsea

Tottenham obserwuje rozchwytywanego pomocnika. Jak podaje Daily Mail, Spurs mogą przechytrzyć Chelsea, która już od dłuższego czasu monitoruje sytuację zawodnika.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham i Chelsea powalczą o gwiazdę Aston Villi?

Tottenham Hotspur chce wzmocnić środek pola jeszcze przed końcem bieżącego letniego okienka transferowego. Jednym z głównych kandydatów jest zawodnik Crystal Palace – Eberechi Eze. Jednak jak się okazuje Spurs mogą postawić na innego piłkarza. Chodzi o Morgana Rogersa, który od dawna znajduje się również na celowniku Chelsea.

23-latek ma za sobą świetny sezon w barwach Aston Villi. Młody Anglik był jedną z najważniejszych postaci w drużynie Unaia Emery’ego i mocno przyczynił się do dobrych wyników zespołu. Nic dziwnego, że teraz znalazł się w kręgu zainteresowań kilku dużych klubów.

Zarówno Rogers, jak i Eze grają na podobnej pozycji, a Spurs raczej nie zdecydują się na podwójny transfer. Jak można się domyślić, klub zamierza wybrać jednego z nich. Ostateczna decyzja będzie zależeć od sytuacji na rynku transferowym. The Blues także chcą sprowadzić zawodnika klubu z Birmingham. Jednak negocjacje mogą być ciężkie, ponieważ ekipa z Villa Park nie chce pozbywać się swojej gwiazdy.

To młody zawodnik, który nie dość, że może być kluczowym elementem swojego zespołu przez wiele kolejnych lat, to już teraz prezentuje wysoki poziom. W zeszłym sezonie w 54 spotkaniach strzelił czternaście bramek i zanotował szenaście asyst.

Zobacz także: PSG porozumiało się z angielskim gigantem. Gwiazda odejdzie z klubu