PSG porozumiało się z angielskim gigantem. Gwiazda odejdzie z klubu

Marco Asensio wraca do Aston Villi

Aston Villa jest coraz bliżej pozyskania Marco Asensio na zasadzie transferu definitywnego. Hiszpan występował w zespole Unaia Emery’ego w drugiej części zeszłego sezonu, kiedy został wypożyczony z Paris Saint-Germain. W tym czasie w 21 spotkaniach skrzydłowy zdobył osiem bramek i zanotował jedną asystę, dzięki czemu szybko zyskał uznanie kibiców. Po zakończeniu wypożyczenia 29-latek wrócił do Paryża, ale wygląda na to, że znów może trafić na Villa Park.

Aston Villa dogadała się już z zawodnikiem w sprawie trzyletniego kontraktu. Luis Enrique nie widzi go w swoim zespole, dlatego PSG zaakceptowało ofertę w wysokości 15 milionów euro. Umowa piłkarza z francuskim gigantem obowiązuje do 2026 roku, więc klub chce jeszcze na nim zarobić przed wygaśnięciem kontraktu.

Po Asensio zgłaszały się także inne zespoły. Najbliżej był Fenerbahce, ale hiszpański zawodnik odrzucił propozycję ekipy prowadzonej przez Jose Mourinho. Benfica natomiast zaproponowała 11 milionów euro, jednak taka oferta nie była wystarczająca i Portugalczycy przegrali rywalizację z Anglikami. Wszystko wskazuje na to, że transfer do Aston Villi ma zostać dopięty w najbliższych dniach.

