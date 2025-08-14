Eberechi Eze wyraził zgodę na transfer. Ten klub ma zasilić

Eberechi Eze jest otwarty na transfer do Tottenhamu. Gwiazdor Crystal Palace czeka jedynie na porozumienie pomiędzy klubami - poinformował Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eberechi Eze

Eze gotowy na transfer do Tottenhamu. Arsenal stracił cel

Eberechi Eze jest gotowy na przeprowadzkę do Tottenhamu. Pomocnik Crystal Palace miał już wyrazić zgodę na przenosiny, a finalizacja transferu zależy wyłącznie od ustaleń między klubami. Dla Spurs to okazja na pozyskanie zawodnika, który w ostatnich sezonach wyrósł na jedną z gwiazd Premier League.

Tottenham od dłuższego czasu szukał piłkarza, który doda drużynie kreatywności w środku pola i potrafi przełamywać linie rywala dryblingiem. Eze spełnia te wymagania. Anglik mponuje techniką, szybkością i umiejętnością zdobywania bramek z dystansu. W barwach Crystal Palace regularnie wyróżniał się w ofensywie, stając się ulubieńcem kibiców.

Transfer Eze to także cios dla Arsenalu, który obserwował zawodnika i rozważał jego pozyskanie jeszcze tego lata. Decyzja piłkarza o zgodzie na transfer do Tottenhamu może oznaczać, że Kanonierzy będą musieli poszukać alternatywy na rynku.

Jeżeli rozmowy klubów zakończą się powodzeniem, Eze może stać się jednym z kluczowych wzmocnień Tottenhamu przed nowym sezonem. Transfer byłby jasnym sygnałem, że zespół zamierza walczyć o najwyższe cele w Premier League.