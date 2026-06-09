Tottenham Hotspur planuje głośny ruch. Dobije targu z Milanem?

11:10, 9. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Tottenham Hotspur chce sprowadzić nowego bramkarza. Na szczycie listy życzeń londyńskiego klubu znajduje się Mike Maignan - podaje dziennik La Gazzetta dello Sport.

Roberto De Zerbi
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Mike Maignan na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur rzutem na taśmę utrzymał się w Premier League, rozgrywając sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców oraz władz klubu. Drużyna Kogutów chce w nadchodzącej kampanii wrócić do walki o czołowe lokaty, dlatego londyńczycy planują być bardzo aktywni podczas letniego okienka transferowego. Jednym z priorytetów może okazać się wzmocnienie obsady bramki, zwłaszcza że przyszłość Guglielmo Vicario pozostaje niepewna. W związku z tym Tottenham rozgląda się za doświadczonym oraz sprawdzonym golkiperem.

Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, wymarzonym kandydatem do wzmocnienia pozycji bramkarza w Londynie jest Mike Maignan. Tottenham byłby gotowy zaoferować reprezentantowi Francji atrakcyjne warunki finansowe oraz podwyżkę wynagrodzenia. Problemem może jednak okazać się brak możliwości gry w europejskich pucharach, co dla zawodnika tej klasy ma duże znaczenie. Jego sytuację uważnie monitoruje również Chelsea, dlatego jeśli 30-letni golkiper zdecyduje się na opuszczenie Milanu, to kolejnym kierunkiem dla gwiazdora może być właśnie Premier League.

Mike Maignan rozpoczynał swoją profesjonalną karierę w Paris Saint-Germain, lecz prawdziwy rozkwit formy zanotował podczas występów w Lille. W sezonie 2020/2021 był jednym z głównych architektów mistrzostwa Francji zdobytego przez ten klub. Latem 2021 roku przeniósł się do wspomnianego wyżej Milanu za około 15 milionów euro i szybko stał się jednym z liderów ekipy Rossonerich. W barwach włoskiego zespołu rozegrał dotychczas 204 mecze oraz sięgnął po mistrzostwo Włoch w kampanii 2021/2022. Na koncie ma również 40 występów w reprezentacji Francji, a jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.

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