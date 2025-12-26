TOP10 zawodników na świecie, którym latem wygasa kontrakt

Zimowe okno transferowe rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku. Tego samego dnia kluby w Europie będą mogły negocjować z zawodnikami, którym latem wygasa kontrakt. Przygotowaliśmy dla Was listę piłkarzy, którzy w lipcu mogą zmienić otoczenie. Zestawienie otwiera nikt inny, jak Robert Lewandowski. Oprócz piłkarza FC Barcelony na liście znalazł się m.in. Dusan Vlahović, Mike Maignan czy Ibrahima Konate.

TOP10 najlepszych piłkarzy na świecie do wzięcia za darmo

Transfery bezgotówkowo w piłce nożnej to najlepszy sposób, aby wzmocnić drużynę bez większego nakładu finansowego. Oczywiście w grę wchodzi większa premia za podpisanie kontraktu, ale nie trzeba płacić kwoty odstępnego, często zbyt wygórowanej przez inne kluby. Najlepszym tego typu przykładem jest Real Madryt, który latem 2024 roku sprowadził na zasadzie wolnego transferu Kyliana Mbappe. W ten sposób Królewscy zaoszczędzili mnóstwo pieniędzy, biorąc zawodnika wycenianego na prawie 200 mln euro zupełnie za darmo. Na podobnych zasadach w przeszłości kluby zmieniali także reprezentanci Polski jak Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski.

Niewykluczone, że kapitan reprezentacji Polski ponownie zmieni pracodawcę bez kwoty odstępnego. Jego umowa z FC Barceloną wygasa na koniec sezonu. 37-latek to tylko jeden z topowych zawodników, którym latem wygasa umowa. Od 1 lipca wolnymi piłkarzami będą m.in. Mike Maignan, Dusan Vlahović czy Ibrahima Konate. Znanych nazwisk w tym zestawieniu jest znacznie więcej. Oto dziesięć najciekawszych.

Robert Lewandowski – FC Barcelona

Z perspektywy polskiego kibica najważniejszym zawodnikiem na liście jest oczywiście Robert Lewandowski. Jego kontrakt z Barceloną wygasa po sezonie i trudno przewidzieć, jaka będzie jego przyszłość. Media łączą go z wieloma klubami jak AC Milan, Chicago Fire czy Orlando City. Natomiast priorytetem 37-latka ma być pozostanie w stolicy Katalonii. Na początku 2026 roku napastnik ma spotkać się z Hansim Flickiem, aby porozmawiać o przyszłości. Jeśli zostanie w Barcelonie, niewykluczone, że jego rola bardzo się zmieni. Z Blaugraną jest związany od 2022 roku. W tym czasie zdobył dwa tytuły mistrza Hiszpanii i raz był królem strzelców La Liga. Łącznie ma na swoim koncie 165 meczów w Barcelonie, w których zdobył 109 goli.

Dusan Vlahović – Juventus

Juventus wciąż nie przedłużył kontraktu z Dusanem Vlahoviciem, który w każdej chwili może rozpocząć rozmowy z innymi klubami. Serb na brak zainteresowania nie może narzekać. Włoskie media regularnie łączą go z Milanem, którego trenerem jest Max Allegri. Na początku sezonu przegrał rywalizację z Luisem Opendą czy Jonathanem Davidem, ale z biegiem czasu odzyskał miejsce w składzie.

Do Turynu przeniósł się zimą 2022 roku z innego klubu Serie A – Fiorentiny. Jak dotąd uzbierał 162 występy dla Bianconerich, zdobywając 64 gole. Jeśli nie zostanie w Juventusie, ani nie trafi do innego włoskiego zespołu, prawdopodobnie przeniesie się do Premier League.

Dayot Upamecano – Bayern Monachium

Rywalizacja na rynku transferowym o Upamecano trwa w najlepsze. W grze są trzy kluby w tym obecny, czyli Bayern Monachium. Bawarczycy, aby zatrzymać Francuza muszą pokonać Real Madryt i Paris Saint-Germain. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że środkowy obrońca jest blisko pozostania w Bayernie. Do ustalenia pozostała jedynie kwestia klauzuli odstępnego w nowym kontrakcie. Dayot Upamecano gra w Monachium od 2021 roku. Na Allianz Arena przeniósł się z Lipska, za ponad 40 milionów euro.

Ibrahima Konate – Liverpool

Ibrahima Konate to kolejny środkowy obrońca, który jest rozchwytywany przez topowe kluby. O Francuzie marzy przede wszystkim Real Madryt. Natomiast Liverpool nie zamierza łatwo oddawać piłkarza, proponując mu nowy kontrakt na lepszych warunkach. 26-latek to kluczowy zawodnik The Reds. Jego strata byłaby ogromnym osłabieniem zespołu, biorąc pod uwagę, że niepewna jest również przyszłość Van Dijka. Konate gra dla Liverpoolu od 2021 roku. Łącznie uzbierał 156 spotkań, w których zdobył 6 goli.

Mike Maignan – AC Milan

Jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, czyli Mike Maignan zbliża się wielkimi krokami do zmiany klubu. AC Milan, choć proponował mu przedłużenie kontraktu, spotkał się z odmową. Wygląda na to, że 30-latek jest nastawiony na nowe wyzwanie, zwłaszcza, że interesują się nim kluby z Premier League. Pojawiły się również plotki o zmianie drużyny wewnątrz Serie A. Media pisały o Interze i Juventusie.

Marc Guehi – Crystal Palace

Latem mógł przenieść się do Liverpoolu, ale Crystal Palace nie znalazło jego następcy, więc Marc Guehi został w klubie. Latem przyszłego roku na pewno zmieni barwy, ponieważ jego kontrakt wygasa. Najczęściej w kontekście nowego pracodawcy Anglika wymienia się Barcelonę i Real Madryt. Natomiast w grze wciąż jest Liverpool, który widzi w nim wartościowego zawodnika na przyszłość. Guehi to jeden z najlepszych obrońców w Premier League. Na Selhurst Park występuje od lipca 2021 roku. Wcześniej grał w londyńskiej Chelsea.

Bernardo Silva – Manchester City

Jest niemalże przesądzone, że latem Bernardo Silva opuści Manchester City. Obywatele już szukają następcy Portugalczyka, a sam piłkarz również przyciąga duże zainteresowanie. O jego podpis na kontrakcie walczą m.in. włoskie kluby takie jak Milan czy Juventus. Silva występuje na Etihad Stadium od ponad ośmiu lat. W tym czasie rozegrał aż 430 mecze w klubie i zdobył 73 gole.

Ruben Neves – Al Hilal

Coraz częściej słychać, że Ruben Neves trafi do Realu Madryt. Portugalczyk po dwóch latach w Saudi Pro League chce wrócić do Europy. Królewscy są gotowi znaleźć dla niego miejsce w składzie. Co więcej, transfer ma być prawie przesądzony, o czym piszą już media. Zanim pomocnik wyjechał z Europy przez lata grał na boiskach Premier League, występując w Wolverhampton.

Antonio Rudiger – Real Madryt

Real Madryt latem pożegna Antonio Rudigera, który po czterech latach opuści klub. Reprezentant Niemiec był kluczowym zawodnikiem Królewskich, ale Florentino Perez postanowił odmłodzić zespół. 32-latek jest przymierzany do drużyn w Arabii Saudyjskiej, lecz ostatnio pojawiły się także plotki o Paris Saint-Germain. W grze liczy się także turecki gigant, czyli Galatasaray.

Leon Goretzka – Bayern Monachium

Leon Goretzka to piłkarz, o którym mało się pisze w kontekście wygasającego kontraktu. Na co dzień środkowy pomocnik gra w Bayernie Monachium, gdzie występuje od 2018 roku. Z Bawarczykami wygrał m.in. Ligę Mistrzów i sześć razy Bundesligę, mając na swoim koncie aż 287 występów w klubie. W Monachium trudno wyobrazić sobie środek pola bez 30-latka, ale póki co wszystko wskazuje na to, że odejdzie. W przeszłości regularnie pisano o możliwych przenosinach do Manchesteru United.