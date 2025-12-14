Galatasaray na zakupach w Madrycie. Chce dwóch zawodników Realu

19:49, 14. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Defensa Central

Antonio Rudiger oraz David Alaba wzbudzili zainteresowanie Galatasaray Stambuł - donosi w niedzielny wieczór hiszpański portal Defensa Central. Stoperzy Realu Madryt mogą więc zamienić Hiszpanię na Turcję.

Piłkarze Galatasaray Stambuł
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray Stambuł

Antonio Rudiger i David Alaba celami Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł w ostatnich latach zasłynęło z przeprowadzania głośnych i ambitnych transferów. Do tureckiego giganta trafili zawodnicy o uznanej marce, z Victorem Osimhenem na czele. Oprócz nigeryjskiego snajpera w barwach zespołu Lwów występują na co dzień również takie gwiazdy jak Leroy Sane, Ilkay Gundogan czy Mauro Icardi. Dzięki temu klub znad Bosforu regularnie walczy o najwyższe cele na krajowym podwórku i umacnia swoją pozycję na europejskiej scenie.

Niewykluczone, że Galatasaray w jednym z nadchodzących okienek transferowych dokona kolejnych spektakularnych wzmocnień, tym razem spoglądając w kierunku Madrytu. Jak informuje hiszpański portal „Defensa Central”, na radar tureckiego potentata trafili bowiem dwaj środkowi obrońcy Realu MadrytAntonio Rudiger oraz David Alaba.

Kontrakty obu defensorów obowiązują tylko do 30 czerwca 2026 roku, co otwiera ciekawe możliwości transferowe. Już zimą mogliby być dostępni w niższej cenie, a latem nawet bez kwoty odstępnego. Włodarze z Santiago Bernabeu niemal na pewno nie będą kontynuować współpracy z Alabą, natomiast rozmowy z Rudigerem wciąż trwają.

Zarówno 33-letni Austriak, jak i 32-letni Niemiec odegrali istotną rolę w sukcesach drużyny Los Blancos w ostatnich sezonach. Doświadczenie oraz jakość obu stoperów są wysoko cenione. Ich wartość rynkowa jest szacowana na poziomie od 5 do 10 milionów euro.