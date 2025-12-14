Galatasaray na zakupach w Madrycie. Chce dwóch zawodników Realu

Antonio Rudiger oraz David Alaba wzbudzili zainteresowanie Galatasaray Stambuł - donosi w niedzielny wieczór hiszpański portal Defensa Central. Stoperzy Realu Madryt mogą więc zamienić Hiszpanię na Turcję.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray Stambuł

Antonio Rudiger i David Alaba celami Galatasaray Stambuł

Galatasaray Stambuł w ostatnich latach zasłynęło z przeprowadzania głośnych i ambitnych transferów. Do tureckiego giganta trafili zawodnicy o uznanej marce, z Victorem Osimhenem na czele. Oprócz nigeryjskiego snajpera w barwach zespołu Lwów występują na co dzień również takie gwiazdy jak Leroy Sane, Ilkay Gundogan czy Mauro Icardi. Dzięki temu klub znad Bosforu regularnie walczy o najwyższe cele na krajowym podwórku i umacnia swoją pozycję na europejskiej scenie.

Niewykluczone, że Galatasaray w jednym z nadchodzących okienek transferowych dokona kolejnych spektakularnych wzmocnień, tym razem spoglądając w kierunku Madrytu. Jak informuje hiszpański portal „Defensa Central”, na radar tureckiego potentata trafili bowiem dwaj środkowi obrońcy Realu Madryt – Antonio Rudiger oraz David Alaba.

Kontrakty obu defensorów obowiązują tylko do 30 czerwca 2026 roku, co otwiera ciekawe możliwości transferowe. Już zimą mogliby być dostępni w niższej cenie, a latem nawet bez kwoty odstępnego. Włodarze z Santiago Bernabeu niemal na pewno nie będą kontynuować współpracy z Alabą, natomiast rozmowy z Rudigerem wciąż trwają.

Zarówno 33-letni Austriak, jak i 32-letni Niemiec odegrali istotną rolę w sukcesach drużyny Los Blancos w ostatnich sezonach. Doświadczenie oraz jakość obu stoperów są wysoko cenione. Ich wartość rynkowa jest szacowana na poziomie od 5 do 10 milionów euro.