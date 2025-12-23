Przełom w sprawie Upamecano. Bayern, PSG czy Real? Prawie wszystko jasne

Dayot Upamecano jest o krok od przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium. Do ustalenia pozostała jedna kwestia - informuje Santi Aouna. Na jego transfer wciąż liczy Real Madryt i PSG.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Upamecano prawdopodobnie dogada się z Bayernem

Dayot Upamecano ma kontrakt z Bayernem Monachium, który wygasa wraz z końcem czerwca. Ten fakt sprawił, że obrońca generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym. W kontekście przyszłego sezonu pisano m.in. o przenosinach do Realu Madryt czy Paris Saint-Germain. W grze pozostaje również dalsza gra w obecnym klubie, z którym od dłuższego czasu negocjuje nowy kontrakt.

Do tej pory więcej wskazywało na to, że Upamecano rozstanie się z Bayernem. Natomiast w sprawie przyszłości 27-latka nastąpił zwrot akcji. Według informacji, jakie przekazał Santi Aouna piłkarz jest bardzo blisko przedłużenia umowy z Bawarczykami.

Do ustalenia pozostał tylko jeden szczegół, a mianowicie klauzula odstępnego. Francuz chce, aby można było ją aktywować już w nadchodzące lato. Z kolei Bayern upiera się przy przesunięciu jej na lato przyszłego roku. W międzyczasie Real Madryt i PSG są gotowi, aby spełnić każde warunki piłkarza i zaoferować mu to, czego chce.

Upamecano to kluczowy zawodnik Bayernu Monachium, do którego trafił latem 2021 roku z Lipska za ponad 40 milionów euro. Z Die Roten sięgnął m.in. trzykrotnie po triumf w Bundeslidze, a z reprezentacją Francji wygrał Ligę Narodów. Łącznie w barwach Bawarczyków rozegrał jak dotąd 173 spotkania, strzelając w nich 8 bramek.