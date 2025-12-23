FC Barcelona i Real Madryt interesują się Markiem Guehim. Jak się okazuje, Hiszpanie mogą obejść się smakiem. Reprezentant Anglii jest bliżej przenosin do Liverpoolu - przekazuje "The Sun".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi najbliżej transferu do Liverpoolu

FC Barcelona i Real Madryt w obecnym sezonie mają problem w defensywie. Mistrzowie Hiszpanii mierzą się w swoich szeregach z kontuzjami. Królewskich natomiast nie dotknęły tylko problemy zdrowotne, ale także słaba forma obrońców. Zarówno jedni jak i drudzy rozglądają się za wzmocnieniami na tej pozycji, a Marc Guehi jest jednym z piłkarzy na ich listach życzeń.

Reprezentant Anglii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. A w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „The Sun”. Otóż zawodnik Crystal Palace wcale nie musi wylądować w Hiszpanii. Defensor obecnie jest bliżej przeprowadzki do Liverpoolu. FC Barcelona oraz Real Madryt mogą zatem obejść się smakiem.

Liverpool za wszelką cenę chce pozyskać klasowego obrońcę. Marc Guehi ma już wyrobioną odpowiednią markę w Premier League i nieprzypadkowo jest celem tak wielkich drużyn. The Reds natomiast są w kropce, ponieważ nie jest jasna przyszłość Ibrahimy Konate. Reprezentant Anglii zatem może zastąpić Francuza na Anfield Road.

Marc Guehi w obecnym sezonie rozegrał aż 27 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się czterema asystami.