Real Madryt zaplanował wielki transfer za darmo

Real Madryt może przeprowadzić duży transfer zupełnie za darmo. Jak podaje Fichajes niemalże pewne jest, że do zespołu dołączy Ruben Neves. Portugalczyk latem będzie bez kontraktu po odejściu z Al Hilal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ruben Neves o krok od przenosin do Realu Madryt

Real Madryt być może nie będzie aktywny w trakcie zimowego okna transferowego, ale z całą pewnością planuje letnie wzmocnienia. Florentino Perez nigdy nie był fanem styczniowych transakcji. Natomiast po sezonie nie tylko potrawił wydawać ogromne sumy pieniędzy, ale także świetnie działał na rynku zawodników bez kontraktu. Za pół roku będzie miał okazję, aby ściągnąć za darmo dużą gwiazdę.

Z informacji serwisu Fichajes wynika, że latem do Realu Madryt może przenieść się Ruben Neves. Co więcej, transfer Portugalczyka ma być niemalże przesądzony. 28-latek idealnie wpisuje się w profil, jakiego szuka Xabi Alonso, a na dodatek będzie do wzięcia za darmo. Biorąc pod uwagę, że Królewscy planowali zmiany w środku pola, ściągnięcie pomocnika bez większych kosztów ma duży sens.

Neves gra aktualnie w Al Hilal, lecz jego umowa z saudyjskim klubem wygasa w czerwcu 2026 roku. O tym, że były piłkarz Wolves opuści Saudi Pro League przekonany jest Sami Al Jaber. „Obawiam się, że Neves przejdzie z Al-Hilal do Realu Madryt za darmo. Premier League również jest nim zainteresowana. Ma oferty kontraktu na trzy lata” – mówił były gwiazdor saudyjskiego futbolu.

Wychowanek Porto, zanim przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej, występował na boiskach Premier League. W latach 2017-2023 grał w Wolverhampton. Dla obecnego klubu wystąpił w 107 meczach, zdobywając w nich 14 goli i 25 asyst.