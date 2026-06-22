Tonali coraz bliżej głośnego transferu! Jest zgoda

18:01, 22. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Simon Jones / Daily Mail

Sandro Tonali tego lata może być bohaterem głośnego transferu. gwiazda Newcastle United jest na radarze Tottenham Hotspur. Roberto De Zerbi tymczasem dał zgodę na przyjście Włocha - donosi Simon Jones z "Daily Mail".

Sandro Tonali
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Roberto De Zerbi zgodził się na transfer Sandro Tonalego do Tottenhamu

Sandro Tonali jest coraz bliżej rozstania z Newcastle United. Od wielu tygodni mówi się o pomocniku w kontekście głośnego transferu. Ostatnio do walki o reprezentanta Italii włączył się Tottenham Hotspur. Tymczasem Simon Jones z „Daily Mail” przekazał przełomowe informacje w tej sprawie. Otóż Roberto De Zerbi zgodził się na transfer swojego rodaka.

Tottenham Hotspur bardzo poważnie podchodzi do tematu Sandro Tonalego. Sam zawodnik jednak wstrzymuje się z możliwą przeprowadzką do zespołu Kogutów. Wspomniane źródło zdradza, że Włoch priorytetowo traktuje transfer do Arsenalu. Mistrzowie Premier League jednak wstrzymują się z tym ruchem, co planuje wykorzystać ich odwieczny rywal – Spurs.

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Sandro Tonali nie jest jedynym głośnym transferem planowanym przez Tottenham Hotspur. Koguty chcą również uprzedzić innych gigantów w walce o Mateusa Fernandesa. Londyńczycy aktywnie działają na rynku i chcą jak najszybciej wzmocnić skład. Roberto De Zerbi z pewnością byłby niezwykle zadowolony, gdyby ta dwójka pomocników trafiła pod jego skrzydła.

W poprzednim sezonie Sandro Tonali rozegrał 53 spotkania w koszulce Newcastle United. Włoski zawodnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się siedmioma asystami.

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