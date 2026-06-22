Widzew Łódź lada moment może pożegnać kolejnego zawodnika. Stelios Andreou jest blisko rozstania i obrania kontrowersyjnego kierunku. Obrońca jest łączony z Maccabi Tel Awiw - przekazuje Sport5.co.il.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Stelios Andreou opuści Widzew Łódź?! Obrońca może wylądować z Izraelu

Widzew Łódź niezwykle aktywnie pracuje na rynku transferowym. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że blisko transferu jest reprezentant Islandii. Tymczasem najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje serwis Sport5.co.il. Otóż lada moment polski zespół może opuścić Stelios Andreou. Obrońca znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Maccabi Tel Awiw.

Wspomniane źródło zaznacza, że doszło już do konkretnych ruchów dążących do transferu. Klub z Izraela rozpoczął właśnie wstępne rozmowy. Stelios Andreou zatem zbliża się do rozstania z Widzewem Łódź. Kontrakt reprezentanta Cypru obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, więc na stole polskiego klubu musi pojawić się konkretna oferta.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Potencjalny transfer Steliosa Andreou do Maccabi Tel Awiw z pewnością wywoła sporo dyskusji. Izraelskie kluby funkcjonują obecnie w specyficznych realiach, a sytuacja wokół kraju sprawia, że każdy taki ruch przyciąga dodatkową uwagę kibiców i mediów. Nie zmienia to jednak faktu, że ten zespół pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych klubów w swojej części Europy.

Stelios Andreou w poprzednim sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce Widzewa Łódź. Cypryjczyk nie miał udziału przy strzelonym golu przez swoją obecną drużynę.