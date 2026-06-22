Real Madryt ma w planach przeprowadzić kosmiczny transfer. Na radarze Królewskich znajduje się Michael Olise. Bayern Monachium natomiast oczekuje za swoją gwiazdę aż 222 miliony euro - informuje Roberto Gomez.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

222 miliony euro. Real Madryt musi zapłacić kosmiczne pieniądze za Michaela Olise

Real Madryt dokonał tego lata już kilka wielkich transferów. Królewscy ambitnie podchodzą do kolejnych wzmocnień, chcąc pozyskać gwiazdy światowej klasy. Jedną z takich jest Michael Olise. Zawodnik jest marzeniem samego Florentino Pereza. Los Blancos od dłuższego czasu interesują się Francuzem. Tymczasem Roberto Gomez zdradził, jaką kwotę Bayern Monachium oczekuje za gwiazdę. Oferta ma wynosić aż 222 miliony euro.

Tak ogromna wycena sprawia problem Realowi Madryt. Królewscy muszą poważnie się zastanowić nad możliwością pozyskania Michaela Olise, ponieważ ten transfer wiązałby się z naruszeniem zasad finansowego fair play. Obecnie nie znamy podejścia Florentino Pereza w tej kwestii. W mediach zapewne wciąż będzie przewijał się temat Francuza i jego możliwych przenosin na Estadio Santiago Bernabeu.

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Michael Olise ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium. Reprezentant Francji wspaniałą formę potwierdza również na Mistrzostwach Świata 2026. Bez wątpienia skrzydłowy Bawarczyków jest jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia Złotej Piłki.

W minionym sezonie Michael Olise rozegrał 52 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Statystyki Francuza są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył 31 asyst.